Arzuları gerçəkləşəcək 4 bürc - Məqsədlərinə çatacaqlar

20:04 5 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
Tarot kartları bürcün dörd əlamətinin həftənin sonuna qədər real dəyişiklikləri hiss edə biləcəyini göstərir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bəziləri üçün yeni mərhələnin başlanğıcı, bəziləri üçün isə taleyin gözlənilməz hədiyyəsi olacaq.

Tərəzi

Həyatın bütün sahələrində tarazlıqdan, daxili tarazlıqdan və harmoniyadan danışan “Təmkinlik” kartını çəkdiniz. Bu həftənin hər şeyin yerinə düşdüyü zaman sakitlik hissi gətirəcəyini vurğulayır. Kiçik çətinliklər belə sizi yoldan çıxarmayacaq, çünki siz onları yolun bir hissəsi kimi qəbul etməyi öyrənəcəksiniz.

Tərəzi üçün bu, münasibətləri bərpa edə biləcəyiniz, barışa biləcəyiniz və ya kompromis tapa biləcəyiniz zamandır. Əvvəllər gərginlik olan yerdə müxtəlif istəkləri birləşdirə və harmoniya yarada bildiyinizi hiss edəcəksiniz. Bu günlər gücün səbrdə və doğru anı gözləmək bacarığında olduğunu xatırladacaq.

Oxatan

Siz bir mərhələnin başa çatmasını və yeni qapıların açılmasını simvolizə edən “Sülh” kartını çəkdiniz. Bu, qələbənin sirri, dürüstlük və layiqli mükafatdır. Bu, çətin bir yoldan keçdiyinizi və indi yeni səviyyəyə keçməyə hazır olduğunuzu başa düşür.

Oxatan bürcü üçün qarşıdakı günlər sevinc və həzz vaxtı olacaq. Xoş xəbər, başqalarından tanınma və ya çoxdan gözlədiyiniz nəticə ala bilərsiniz. Bu, bir yük kimi dayanmış işləri başa çatdırmaq və asanlıqla irəliləmək üçün əlverişli zamandır.

Xərçəng

Sizə gözlənilməz dəyişiklikləri və köhnə konstruksiyaların qırılmasını göstərən “Qala” kartı verildi. Tale başlanğıcda itki kimi görünəcək, amma əslində yeni bir şeyin yolunu açacaq hadisələr gətirə bilər. Uzun müddət işləməyən şey məhv ediləcək ki, daha yaxşısını qura biləsiniz.

Xərçənglər üçün bu, təmizlənmə və artıqlıqdan qurtulma vaxtıdır. Bu cür dəyişikliklər asılılıqlardan, köhnə şikayətlərdən və ya yalan ümidlərdən qurtulmağa kömək edəcəkdir. Əvvəlcə çətin olsa da, bu dövrün bərpa və yeni təməl yaratmaq üçün əsas olacağını tez başa düşəcəksiniz.

Dolça

Sizə intuisiya, sirlər və gizli prosesləri simvolizə edən “Ay” kartı verildi. Bu, qeyri-müəyyənlik və ya şübhə hissi gətirə bilər, lakin eyni zamanda daxili dünyanızın yeni cəhətlərini açır. Bu, yalnız məntiqə güvənməməyin, özünüzü dinləməyin vacib olduğu bir dövrdür.

Dolça üçün bu, qarşıdakı günlərin əvvəllər gizli görünən kəşfləri gətirəcəyi deməkdir. İşarələri, ipuçlarını görə bilərsiniz, əvvəlcədən xəbərdarlığın gücünü hiss edə bilərsiniz. Bu, yaradıcılıq, meditasiya və ilham tapmaq üçün yaxşı bir dövrdür. Hadisələr elə cərəyan edəcək ki, qeyri-müəyyənlik dənizində öz yolunuzu tapa biləsiniz.

