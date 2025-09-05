16 yaşlı qız qətlə yetirildi, 18 yaşlı qardaşı tutuldu

16 yaşlı qız qətlə yetirildi, 18 yaşlı qardaşı tutuldu
23:43 5 Sentyabr 2025
Ağcabədidə bacısını qətlə yetirən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın 5-də, saat 19 radələrində Ağcabədi rayonunun Pərioğlular kəndi ərazisində 16 yaşlı Fidan Mamedovanın kəsici-deşici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

    Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qardaşı,18 yaşlı Tahir Mamedov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    İlkin məlumata görə hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

