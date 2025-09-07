5 bürcün çətinlikləri geridə qalır - Pul axını olacaq

20:11 7 Sentyabr 2025
Bürcün bir neçə əlaməti üçün payızın əvvəli sıçrayış dövrü olacaq ki, bu da onlara maliyyə çətinlikləri və qeyri-sabitliyi geridə qoymağa imkan verəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlara görə, bürclər üçün yeni imkanlar, sərfəli layihələr və mühüm qərarlar şansı yaranacaq.

Xərçəng

Xərçənglər üçün bütün səylərin nəhayət real nəticələr verməyə başlayacağı bir dövr başlayır. Uğurlu layihələr və ya nüfuzlu insanların dəstəyi sayəsində maliyyə qeyri-sabitlik vəziyyətindən çıxa biləcəksiniz.

Pul gözlənilmədən gələcək, lakin uyğun şəkildə - ən çox ehtiyac duyulduğu zaman.

Məsləhət: artım istəməkdən və ya məsuliyyət götürməkdən qorxmayın - bu əlavə gəlir gətirəcək.

Qız bürcü

Qız bürcləri üçün maliyyə artımı çalışqan işin və özünü nizam-intizamın məntiqi davamı olacaq. Təhsil, konsaltinq və ya onlayn xidmətlər sahəsində yeni imkanlar açılacaq.

Siz bonus, gəlirli təklif ala və ya sərfəli hobbi tapa bilərsiniz.

Məsləhət: əlavə gəlir mənbələrini nəzərdən qaçırmayın - hətta kiçik olanlar da, sonradan sabitləşəcəklər.

Əqrəb

Əqrəblərin sərmayələr, daşınmaz əmlak və ya yeni işgüzar təşəbbüslərdə bəxti gətirəcək.

Siz uzun müddətdir ki, bir irəliləyiş gözləyirdiniz və indi hərəkət etmək vaxtıdır - inamla və gecikmədən. Uğur ağlabatan riskləri götürməyə hazır olanların tərəfində olacaq.

Məsləhət: impulsiv alış-verişlərdən çəkinin - qazanc gətirəcək uzunmüddətli şeylərə investisiya qoymaq daha yaxşıdır.

Oxatan

Oxatan üçün bu dövr maliyyə "yenidən başlama" olacaq. Köhnə borcları bağlamaq, büdcəni nəzərdən keçirmək və keyfiyyətcə yeni həyat səviyyəsinə keçmək şansı olacaq.

Ulduzlar yerdəyişmə, yeni iş və ya xaricdə uğurlu əməkdaşlığı asanlaşdıracaqlar.

Məsləhət: dəyişməyə açıq olun - xüsusən sizə qeyri-adi və ya riskli bir şey təklif olunarsa.

Balıqlar

Balıqlar gözlənilmədən maliyyə dəstəyi, miras və ya köhnə borcun qaytarılması ala bilər. Əvvəllər qeyri-sabit görünən yaradıcılıq və ya media sahələrində irəliləyiş də mümkündür.

Gəlirlərin artmasına səbəb olacaq daxili inam dövrü yaşayacaqsınız.

Məsləhət: intuitiv qərarlarınıza etibar edin - onlar indi ən çox fayda gətirəcəklər.

