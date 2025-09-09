"Real" və "Barselona" ulduz futbolçu üçün savaşır

"Real" və "Barselona" ulduz futbolçu üçün savaşır
09:43 9 Sentyabr 2025
162 İdman
Anar Türkeş
A- A+

“Real Madrid” klubu müdafiə mövqeyinə futbolçu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” “Kristal Pelas” klubunun futbolçusu Makr Gueşini transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Məlumata görə, futbolçunun müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. İddialara görə, “Barselona” da futbolçunun xidmətində maraqlıdır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Arsenal”ın müdafiəçisi Salibanın adı “Real Madrid”lə hallanmışdı. “Arsenal”ın futbolçu üçün 100 milyon avro transfer haqqı tələb etdiyi irəli sürülüb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan millisi bu gün Ukrayna ilə qarşılaşacaq

Azərbaycan millisi bu gün Ukrayna ilə qarşılaşacaq

09 Sentyabr 2025 09:12
Azərbaycan millisi bu gün Ukrayna ilə qarşılaşacaq

Azərbaycan millisi bu gün Ukrayna ilə qarşılaşacaq

09 Sentyabr 2025 09:10
İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəldi -

İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəldi - DÇ-2026

09 Sentyabr 2025 01:15
Tunis final mərhələsinə vəsiqə qazandı

Tunis final mərhələsinə vəsiqə qazandı

08 Sentyabr 2025 21:58
Türk klubunu coşduran transfer -

Türk klubunu coşduran transfer - Ulduz futbolçu razı oldu

08 Sentyabr 2025 20:14
Sergey Rebrov Azərbaycan millisi ilə matçdan danışdı

Sergey Rebrov Azərbaycan millisi ilə matçdan danışdı

08 Sentyabr 2025 19:25
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"COP29-un uğurlu nəticələri “Bakı sıçrayışı” kimi tarixə düşüb" -

09 Sentyabr 2025 10:53

8-ci sinif şagirdi vəfat etdi -

09 Sentyabr 2025 10:42

Bu gün Ruben Vardanyanın məhkəməsi davam edəcək

09 Sentyabr 2025 10:34

"Azərbaycan Avrasiyada ən mühüm nəqliyyat-logistika qovşaqlarından birinə çevrilir" -

09 Sentyabr 2025 10:21

"Brent" nefti bahalaşdı

09 Sentyabr 2025 09:54

"Real" və "Barselona" ulduz futbolçu üçün savaşır

09 Sentyabr 2025 09:43

Boş qalan yerlərə qəbul olunanların qeydiyyatı başlayır

09 Sentyabr 2025 09:38

İlham Əliyev iclas iştirakçılarına müraciət ünvanladı

09 Sentyabr 2025 09:28

Azərbaycan millisi bu gün Ukrayna ilə qarşılaşacaq

09 Sentyabr 2025 09:12

Putin Gerasimovu təltif etdi

09 Sentyabr 2025 08:25