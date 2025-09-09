Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşdü

Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşdü
21:34 9 Sentyabr 2025
158 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Azərbaycan milli komandasının kapitanı Emin Mahmudov Ukrayna yığması ilə keçirilən DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununda qol vuraraq, tarixi rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi millinin heyətində qollarının sayını 15-ə çatdırmaqla ən məhsuldar futbolçu olub.

O, sabiq hücumçu Qurban Qurbanova məxsus 21 illik rekordu yeniləyib.

"Qarabağ"ın baş məşqçisi 1992-2005-ci illər ərzində millinin heyətində keçirdiyi 68 oyunda 14 dəfə fərqlənib. Qurbanov sonuncu qolunu 2004-cü ildə Latviya ilə yoldaşlıq görüşündə (2:2) vurmuşdu. Emin Mahmudov isə 2016-cı ildən şərəfini qoruduğu Azərbaycan millisinin heyətində 56-cı matçında 15 qola çatıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi

Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi

09 Sentyabr 2025 22:42
Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qaldı -

Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qaldı - DÇ-2026

09 Sentyabr 2025 21:58
Avropa nəhəngindən türk klubuna transfer -

Avropa nəhəngindən türk klubuna transfer - Razılıq əldə edildi

09 Sentyabr 2025 21:14
​"Fənərbaxça" yeni baş məşqçisini açıqladı

​"Fənərbaxça" yeni baş məşqçisini açıqladı

09 Sentyabr 2025 19:35
Azərbaycan-Ukrayna matçının start heyətləri açıqlandı

Azərbaycan-Ukrayna matçının start heyətləri açıqlandı

09 Sentyabr 2025 19:17
​“Barselona” türk ulduzu istəyir

​“Barselona” türk ulduzu istəyir

09 Sentyabr 2025 19:05
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi

09 Sentyabr 2025 22:42

Xorvatiya Prezidenti israilli nazirlə görüşməkdən imtina etdi

09 Sentyabr 2025 22:27

Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qaldı -

09 Sentyabr 2025 21:58

Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşdü

09 Sentyabr 2025 21:34

Avropa nəhəngindən türk klubuna transfer -

09 Sentyabr 2025 21:14

Sevgidə bəxti gətirməyən 3 bürc -

09 Sentyabr 2025 20:52

Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin rəhbərini qəbul etdi

09 Sentyabr 2025 20:24

Məktəb direktoru qızına görə işdən çıxdı -

09 Sentyabr 2025 19:49

​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi

09 Sentyabr 2025 19:42

​"Fənərbaxça" yeni baş məşqçisini açıqladı

09 Sentyabr 2025 19:35