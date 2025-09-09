Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi

Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi
22:42 9 Sentyabr 2025
88 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Azərbaycan millisinin qazandığı ilk xal yığmaya əlavə güc verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Ayxan Abbasov DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukraynaya qarşı keçirdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis bərabərə bitən qarşılaşmanı şərh edib:

"İnşallah, yaxşı çıxışlarımız çox olar. Futbolçulara göstərdikləri oyuna görə təşəkkür edirəm. Meydanda ısl gücümüzü göstərməyə çalışdıq. Çoxdandır yığmada ruh düşkünlüyü var idi. Bəlkə də, futbolçular təzyiq altında çıxış edirdilər. Bizə çətin anlarımızda dəstək olan azarkeşlərə təşəkkür edirəm. İnşallah, qazandığımız bu xal yığmaya əlavə güc verəcək".

O, 1 gün ərzində komandada müəyyən dəyişikliklər edə bildiklərini söyləyib:

"Vaxtımız hədsiz az idi. 1 gün ərzində nə etmək olardısa, onu etdik. Çalışdıq ki, yığmanın psixoloji durumunu qaldıraq. Rəqibi təhlil etmək üçün də vaxtımız məhdud idi. Çalışırdıq ki, rəqibin hücumlarının qarşısını alaq".

Qeyd edək ki, Tofiq Bəhramov stadionunda baş tutan Azərbaycan - Ukrayna oyunu 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

