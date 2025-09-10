“Qarabağ” – “Zirə” görüşünün hakimləri açıqlandı

09:59 10 Sentyabr 2025
Misli Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az əbər verir ki, “Kəpəz” və “Araz-Naxçıvan” komandaları arasındakı turun açılış oyunu Rauf Cabarova tapşırılıb. “Qarabağ” – “Zirə” görüşünü isə Rəşad Əhmədov idarə edəcək.

12 sentyabr

“Kəpəz” – “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Zöhrab Abbasov, Şirmamed Mamedov, İslam Məmmədov

VAR: Əliyar Ağayev

AVAR: Zeynal Zeynalov

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu, 17:45

“Qarabağ” – “Zirə”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Tərlan Talıbzadə, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Əli Əliyev

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

“Azersun Arena”, 20:00

13 sentyabr

“İmişli” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov

VAR: Elçin Məsiyev

AVAR: Pərvin Talıbov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov

Quba OİK stadionu, 16:30

“Turan Tovuz” – “Qəbələ”

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Emin Əliyev

VAR: Rəvan Həmzəzadə

AVAR: Cəmil Quliyev

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

“Azersun Arena”, 19:00

14 sentyabr

“Şamaxı” – “Karvan-Yevlax”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Akif Əmirəli, Əkbər Əhmədov

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Kamran Əliyev

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev

AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev

Şamaxı şəhər stadionu, 16:30

“Neftçi” – “Sabah”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Elşad Abdullayev, Vüqar Həsənli

VAR: Kamal Umudlu

AVAR: Vüsal Məmmədov

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

“Neftçi Arena”, 19:00

