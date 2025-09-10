Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 6-sı Oğuzda "Nissan” markalı avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində 31 yaşlı sürücü Arifə Səlimova hadisə yerində, 33 yaşlı sərnişin Aygün Quliyeva isə 2 gün sonra xəstəxanada vəfat edib.
Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hər iki şəxs uşaq baxım şirkətinin əməkdaşı olub. Onlar istirahətdə olarkən avtomobilin qarşısına inəyin çıxması səbəbindən qəzaya düşüblər. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb.
Vəfat edən Aygünlə Arifənin fotosunu təqdim edirik: