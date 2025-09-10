İlham Əliyev açılışda iştirak etdi - FOTO

İlham Əliyev açılışda iştirak etdi -
14:25 10 Sentyabr 2025
70 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Səməd Vurğun adına Yaradıcılıq Evinin açılışında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov dövlətimizin başçısına Yaradıcılıq Evində yaradılmış şərait barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən kompleksin ərazisi 3 hektara yaxındır. Burada “suite” və “standart” tipli olmaqla ümumilikdə 43 otaq var. Kompleksdəki 174 yerlik konfrans zalında müxtəlif tədbirlərin, o cümlədən yaradıcılıq gecələrinin, yazıçılarla görüşlərin və digər mədəni tədbirlərin keçirilməsi mümkün olacaq. Burada kinoteatr, kitabxana, qapalı, həmçinin açıq havada restoranlar, kafe, fitnes zonası da fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda, futbol, tennis və uşaq oyun meydançaları da istirahət edənlərin ixtiyarına veriləcək.

Qeyd edək ki, kompleksin bu cür müasir səviyyədə inşası ölkəmizdə yaradıcı insanların fəaliyyətinə göstərilən dövlət dəstəyinin növbəti təzahürü olmaqla, ilk növbədə, onların istirahətinin təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində yaradılmış şərait mədəniyyət və incəsənət sahəsində çalışanların fəaliyyətinin daha da canlanmasına səbəb olmaqla yanaşı, bu sahənin inkişafına mühüm töhfə verir. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində yaradıcı şəxslərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, onların əməyinə yüksək qiymətin verilməsi, sosial təminatlarının, mənzil-məişət şəraitlərinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl işlər görülür. Bundan başqa, istirahət və yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə yaradıcılıq ittifaqlarının, yaradıcılıq evlərinin və sanatoriyaların fəaliyyəti də dövlət səviyyəsində dəstəklənir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdır

Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdır

09 Sentyabr 2025 23:20
Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin rəhbərini qəbul etdi

Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin rəhbərini qəbul etdi

09 Sentyabr 2025 20:24
"Azərbaycan Avrasiyada ən mühüm nəqliyyat-logistika qovşaqlarından birinə çevrilir" -

"Azərbaycan Avrasiyada ən mühüm nəqliyyat-logistika qovşaqlarından birinə çevrilir" -Prezident

09 Sentyabr 2025 10:21
Ceyhun Bayramov Məhəmməd Əli Həsəni qəbul etdi

Ceyhun Bayramov Məhəmməd Əli Həsəni qəbul etdi

08 Sentyabr 2025 17:42
Prezident Fərman imzaladı

Prezident Fərman imzaladı

08 Sentyabr 2025 15:29
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana səfər edəcək

Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana səfər edəcək

08 Sentyabr 2025 13:26
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qubadlının Baş planı təsdiqləndi

10 Sentyabr 2025 14:42

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -

10 Sentyabr 2025 14:40

Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

10 Sentyabr 2025 14:28

İlham Əliyev açılışda iştirak etdi -

10 Sentyabr 2025 14:25

Bu ölkədə pensiya yaşı artırıldı

10 Sentyabr 2025 14:13

Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

10 Sentyabr 2025 13:52

Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

10 Sentyabr 2025 13:36

Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -

10 Sentyabr 2025 13:21

Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

10 Sentyabr 2025 13:15

Armen Qriqoryan Berlinə səfər edəcək

10 Sentyabr 2025 12:57