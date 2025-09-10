Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama oyunları keçirəcək

19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası sentyabrın 14-dək Bakıda, ardından Moldovanın paytaxtı Kişineuda təlim-məşq toplanışında olacaq.
AFFA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, U-19 Kişineu toplanışı çərçivəsində Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama görüşü keçirəcək.
Millinin heyəti:
Nərgiz Ağaliyeva, Yelizaveta Vaysman, Arzu Ağaliyeva, Natella Mammadova, Gülnaz Şabanova, Arzu Cəfərova - hamısı “Şəfa”
Firuzə Bayramova - “Dirçəliş”
Vahidə Əlipaşayeva - “Vera (Gürcüstan)
Mədinə Curuqova, Xanım Əsədova, Məsumə Nəzərli, Ayşən Salamzadə - hamısı “Neftçi”
Mədinə Qədiməliyeva – “Sumqayıt”
Səma Əsədova, Aysu Əsədova, Pərişan Abdullayeva, Aygün Novruzova, Günay Sultanlı - hamısı “Sabah”
Ülviyyə İslamova – “Baku Juniors”
Pərişan Abdullayeva, Ayan Abdiyeva, Aysel Cumayeva – hamısı “Liman”
Şahnazə Rüstəmli, Fidan Əsədzadə - hər ikisi “Təhsil”
16 sentyabr
17:00. Moldova (U-19, Qadınlar) - Azərbaycan (U-19, Qadınlar)
CPSM stadionu, Kişineu
18 sentyabr
17:00. Moldova (U-19, Qadınlar) - Azərbaycan (U-19, Qadınlar)
CPSM stadionu, Kişineu
Qeyd edək ki, oyunların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.