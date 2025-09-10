Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama oyunları keçirəcək

Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama oyunları keçirəcək
17:06 10 Sentyabr 2025
86 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası sentyabrın 14-dək Bakıda, ardından Moldovanın paytaxtı Kişineuda təlim-məşq toplanışında olacaq.

AFFA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, U-19 Kişineu toplanışı çərçivəsində Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama görüşü keçirəcək.

Millinin heyəti:

Nərgiz Ağaliyeva, Yelizaveta Vaysman, Arzu Ağaliyeva, Natella Mammadova, Gülnaz Şabanova, Arzu Cəfərova - hamısı “Şəfa”

Firuzə Bayramova - “Dirçəliş”

Vahidə Əlipaşayeva - “Vera (Gürcüstan)

Mədinə Curuqova, Xanım Əsədova, Məsumə Nəzərli, Ayşən Salamzadə - hamısı “Neftçi”

Mədinə Qədiməliyeva – “Sumqayıt”

Səma Əsədova, Aysu Əsədova, Pərişan Abdullayeva, Aygün Novruzova, Günay Sultanlı - hamısı “Sabah”

Ülviyyə İslamova – “Baku Juniors”

Pərişan Abdullayeva, Ayan Abdiyeva, Aysel Cumayeva – hamısı “Liman”

Şahnazə Rüstəmli, Fidan Əsədzadə - hər ikisi “Təhsil”

16 sentyabr

17:00. Moldova (U-19, Qadınlar) - Azərbaycan (U-19, Qadınlar)

CPSM stadionu, Kişineu

18 sentyabr

17:00. Moldova (U-19, Qadınlar) - Azərbaycan (U-19, Qadınlar)

CPSM stadionu, Kişineu

Qeyd edək ki, oyunların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Fənərbaxça"dan səs-küylü transfer -

"Fənərbaxça"dan səs-küylü transfer - Ulduz futbolçu razı oldu

10 Sentyabr 2025 10:42
“Qarabağ” – “Zirə” görüşünün hakimləri açıqlandı

“Qarabağ” – “Zirə” görüşünün hakimləri açıqlandı

10 Sentyabr 2025 09:59
"Qalatasaray" zədələnən Osimhenin yerinə ulduz futbolçunu transfer edir

"Qalatasaray" zədələnən Osimhenin yerinə ulduz futbolçunu transfer edir

10 Sentyabr 2025 09:43
Ayxan Abbasov millidə qalsa, çox sevinərəm -

Ayxan Abbasov millidə qalsa, çox sevinərəm - Emin Mahmudov

10 Sentyabr 2025 00:09
Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi

Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi

09 Sentyabr 2025 22:42
Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qaldı -

Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qaldı - DÇ-2026

09 Sentyabr 2025 21:58
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Hikmət Hacıyev ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə görüşdü

10 Sentyabr 2025 17:22

Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama oyunları keçirəcək

10 Sentyabr 2025 17:06

Azərbaycanda ən çox maaşı kimlər alır?

10 Sentyabr 2025 16:55

Əhalinin məşğulluğuna dair qanunvericilik təkmilləşdiriləcək

10 Sentyabr 2025 16:31

“DeFacto” Azərbaycandakı mağazalarını bağlayır?

10 Sentyabr 2025 16:20

Şəmkirdə kanala yıxılan kişi öldü

10 Sentyabr 2025 16:10

​“Nar” və “YAŞAT” Fondu “Bilik günü” münasibətilə şəhid övladlarını təbrik edib -

10 Sentyabr 2025 15:53

​“Sadəcə ad dəyişmədik, biz loyallıq anlayışını yenidən yazdıq” –

10 Sentyabr 2025 15:50

Ali Məhkəmədən dələduzluq cinayətləri ilə bağlı mühüm qərar

10 Sentyabr 2025 15:31

Baş nazirdən ADSEA ilə bağlı qərar

10 Sentyabr 2025 15:20