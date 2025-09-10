"Qalatasaray" ulduz futbolçu üçün səfərbər oldu

"Qalatasaray" ulduz futbolçu üçün səfərbər oldu
19:05 10 Sentyabr 2025
121 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Qalatasaray" Hakan Çalhanoğlunun transferi ilə bağlı "İnter" klubu ilə razılığa gələ bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasındakı razılığın mövsümün fasiləsindəki transfer pəncərəsi dövründə əldə edilə biləcəyi irəli sürülüb. İddialara görə, "Qalatasaray"ın bundan əvvəlki təklifləri "İnter" tərəfindən rədd edilib. "Qalatasaray"ın "İnter"ə futbolçu üçün 15-20 milyon avro təklif etdiyi iddia edilmişdi.

Bundan əvvəl, futbolçunun "Qalatasaray" formasını geyinmək istədiyi barədə Türkiyə nəhənginin rəhbərliyinə mesaj göndərdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. O, transferin reallaşması üçün əlindən gələni edəcəyini ifadə edib.

