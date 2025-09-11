Çətinlikləri geridə qoyan 4 bürc - Uğur qazanacaqlar

Astroloqlar dörd bürcün həyatında nəhayət yeni bir dövrün başladığını söyləyib.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki , heç bir problem və ya mübahisə olmayacaq, yalnız rahat nəfəs almaq və keçmişi buraxmaq imkanı olacaq.
Tərəzi
Tərəzi tez-tez ağrıları təbəssümlə ört-basdır edir, hər kəsə və özlərinə hər şeyin yaxşı olduğunu sübut etməyə çalışır. Ancaq indi öz emosiyalarınızı etiraf etməyin və nikbinlik maskası arxasında gizlənməyin vaxtıdır.
Bu zəiflik deyil, şəfa yoludur. Başa düşəcəksiniz ki, hətta acı təcrübə də sizə öyrətdi və inkişaf etməyə sövq etdi. Qarşıda yeni bir mərhələ var, burada mütləq özünüzlə dürüst ola biləcəksiniz.
Qız bürcü
Qızlar üçün çoxdan mənasını itirmiş şeyləri buraxmağın vaxtı gəldi. Başqalarının səsini, günahını və köhnə şikayətlərini çox uzun müddət içinizdə daşımısınız.
Bu, irəli getməyə imkan verməyən bir yük idi. İndi özünüzü bundan azad etməyin və sevinc üçün yer ayırmağın vaxtıdır. Tale sizə səylərinizin boşa getmədiyinə işarə edəcək və artıq üfüqdə yeni ümidlər peyda olur.
Əqrəb
Əqrəblər çox vaxt özlərinə qarşı çox sərt olurlar və ən kiçik səhvləri belə uzun müddət qəbul edirlər. Özünüzü hamıdan çox tənqid etməyə meyllisiniz. Ancaq indi özünüzlə mülayim olmağı öyrənməyin vaxtıdır.
Özünüzə səhvlər etməyə icazə verin və onları səyahətin bir hissəsi kimi qəbul edin. Tezliklə rahatlıq gələcək və bütün problemlərin arxada qaldığını başa düşəcəksiniz.
Şir
Şirlər güclü olmağa və problemlərini özlərində saxlamağa öyrəşiblər. Ancaq indi özünüzə xatırlatmalısınız ki, dinləməyə və dəstəkləməyə hazır olanlar var. Sevdiyiniz insanla səmimi söhbət balans hissini bərpa edəcək və özünüzü yenidən təhlükəsiz hiss etməyə imkan verəcək.
Hər zaman başqalarına çiyin verməyə hazır olduğunuz kimi, kömək istəməkdən qorxmayın. Bu, sakitlik və inamı bərpa edəcək və onlarla birlikdə yeni və xoşbəxt bir dövr gələcək.