Səs-küy yaradan şəxslər cərimələnə bilər

Səs-küy yaradan şəxslər cərimələnə bilər
19:47 16 Sentyabr 2025
186 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Cəmiyyətdə tez-tez rast gəlinən problemlərdən biri də insanların ictimai yerlərdə və ya yaşayış məntəqələrində yüksək səslə musiqi dinləməsidir. Bəs bu hal müəyyən hüquqi məsuliyyət yarada bilərmi?

Hüquqşünas Ayxan Məmmədli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yüksək səslə musiqi dinləmək qanunla qadağandır və buna görə inzibati cərimə tətbiq edilir:

“Musiqi dinləmək hər bir şəxsin mədəni seçimidir və qanunla qadağan olunmur. Lakin musiqiyə yüksək səsdə qulaq asmaq ətraf mühitə və qonşulara ciddi narahatlıq yarada bilər. Azərbaycan qanunvericiliyi ictimai asayişi pozan bu cür hərəkətlərə qarşı inzibati məsuliyyət nəzərdə tutur. İctimai yerlərdə və yaşayış binalarında yüksək səs-küy yaratmaq “xırda xuliqanlıq” kimi qiymətləndirilə bilər. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsində xırda xuliqanlıq halları təsbit olunub. Bu maddəyə görə, ictimai asayişi pozan və başqalarının rahatlığını əngəlləyən şəxslər cərimə edilə bilər. Qanuna əsasən, belə hallarda inzibati cərimə 50 manatdan 100 manata qədər müəyyən edilir. Əgər bu cür davranış təkrar edilərsə, daha ağır cəza tədbirləri tətbiq olunur. Bundan başqa, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 307-ci maddəsində “gecə vaxtı sükutun pozulması” ayrıca hüquqi məsuliyyət daşıyır. Saat 23:00-dan səhər 07:00-a qədər yüksək səslə musiqi dinləmək və ya digər səs-küy yaratmaq qadağandır. Bu qaydanı pozan şəxslərə 40 manatdan 80 manata qədər cərimə tətbiq oluna bilər. Təkrar hal baş verərsə, məhkəmə qərarı ilə daha yüksək məbləğdə cərimə və ya digər inzibati tədbir nəzərdə tutulur. Mülki qanunvericiliyə görə də hər bir vətəndaşın mülkiyyət hüququ var, lakin bu hüquq qonşuların normal həyatına mane olmamalıdır. Əgər bir şəxs daimi olaraq yüksək səslə musiqi dinləyirsə, qonşular məhkəməyə müraciət edərək hüquqlarının qorunmasını tələb edə bilərlər. Məhkəmə qərarı ilə həmin şəxsin bu hərəkətlərinə son qoyulması, hətta dəymiş zərərin ödənilməsi də mümkün ola bilər”.

Hüquqşünasın sözlərinə görə, sanitariya normaları da səs-küyün müəyyən həddini müəyyən edir:

“Gündüz vaxtı 55 desibel, gecə vaxtı isə 45 desibeldən artıq səs-küy normativ pozuntu sayılır. Belə hallar aşkarlandıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları inzibati protokol tərtib edə bilər. Bu isə vətəndaşın maliyyə itkiləri ilə yanaşı, hüquqi məsuliyyət daşımasına səbəb olur. Polis orqanları belə hallara müdaxilə edə, hadisə yerində musiqinin səsini azaltmağı tələb edə bilər. Əgər şəxs bu tələbə əməl etməzsə, o zaman inzibati qaydada məsuliyyət daşıyır. Bu baxımdan, yüksək səsdə musiqiyə qulaq asmaq sadəcə etik məsələ deyil, hüquqi məsuliyyət doğuran hərəkət kimi də qiymətləndirilir. Musiqiyə qulaq asmaq şəxsi hüquqdur, lakin bu hüquq başqalarının azadlıqlarını məhdudlaşdırmamalıdır. Yüksək səslə musiqiyə qulaq asmaq qonşuların dinc yaşamaq hüququnu pozursa, qanun qarşısında məsuliyyət yaradır. Buna görə də vətəndaşlar həm etik qaydalara, həm də mövcud qanunvericiliyə əməl etməli, musiqidən zövq alarkən başqalarının rahatlığını da nəzərə almalıdırlar”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Saat 10:00-da işıq kəsiləcək -

Saat 10:00-da işıq kəsiləcək - Bu ərazilərdə

16 Sentyabr 2025 20:47
Bakıda avtobuslar niyə gecikir? -

Bakıda avtobuslar niyə gecikir? - RƏSMİ CAVAB

16 Sentyabr 2025 20:15
Kimlər sosial mənzil ala bilər?

Kimlər sosial mənzil ala bilər?

16 Sentyabr 2025 19:50
Sentyabrın 17-də qaz kəsiləcək -

Sentyabrın 17-də qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

16 Sentyabr 2025 18:28
Tahir Kazımov təqaüdə göndərildi -

Tahir Kazımov təqaüdə göndərildi - FOTO

16 Sentyabr 2025 17:55
Sentyabrın 17-də hava dəyişir -

Sentyabrın 17-də hava dəyişir - Leysan olacaq

16 Sentyabr 2025 16:56
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

16 Sentyabr 2025 21:15

Saat 10:00-da işıq kəsiləcək -

16 Sentyabr 2025 20:47

Əfsanəvi futbolçunun yeni klubu bəlli oldu

16 Sentyabr 2025 20:42

Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli

16 Sentyabr 2025 20:38

Əməkdar artist magistraturaya qəbul oldu

16 Sentyabr 2025 20:35

Azərbaycanın millisi Moldovaya qalib gəldi

16 Sentyabr 2025 20:20

Bakıda avtobuslar niyə gecikir? -

16 Sentyabr 2025 20:15

"Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatdı

16 Sentyabr 2025 20:14

Xaricdə təhsil niyə çətinləşdiriləcək? -

16 Sentyabr 2025 20:09

Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini

16 Sentyabr 2025 20:03