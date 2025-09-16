Səs-küy yaradan şəxslər cərimələnə bilər

Cəmiyyətdə tez-tez rast gəlinən problemlərdən biri də insanların ictimai yerlərdə və ya yaşayış məntəqələrində yüksək səslə musiqi dinləməsidir. Bəs bu hal müəyyən hüquqi məsuliyyət yarada bilərmi?
Hüquqşünas Ayxan Məmmədli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yüksək səslə musiqi dinləmək qanunla qadağandır və buna görə inzibati cərimə tətbiq edilir:
“Musiqi dinləmək hər bir şəxsin mədəni seçimidir və qanunla qadağan olunmur. Lakin musiqiyə yüksək səsdə qulaq asmaq ətraf mühitə və qonşulara ciddi narahatlıq yarada bilər. Azərbaycan qanunvericiliyi ictimai asayişi pozan bu cür hərəkətlərə qarşı inzibati məsuliyyət nəzərdə tutur. İctimai yerlərdə və yaşayış binalarında yüksək səs-küy yaratmaq “xırda xuliqanlıq” kimi qiymətləndirilə bilər. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsində xırda xuliqanlıq halları təsbit olunub. Bu maddəyə görə, ictimai asayişi pozan və başqalarının rahatlığını əngəlləyən şəxslər cərimə edilə bilər. Qanuna əsasən, belə hallarda inzibati cərimə 50 manatdan 100 manata qədər müəyyən edilir. Əgər bu cür davranış təkrar edilərsə, daha ağır cəza tədbirləri tətbiq olunur. Bundan başqa, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 307-ci maddəsində “gecə vaxtı sükutun pozulması” ayrıca hüquqi məsuliyyət daşıyır. Saat 23:00-dan səhər 07:00-a qədər yüksək səslə musiqi dinləmək və ya digər səs-küy yaratmaq qadağandır. Bu qaydanı pozan şəxslərə 40 manatdan 80 manata qədər cərimə tətbiq oluna bilər. Təkrar hal baş verərsə, məhkəmə qərarı ilə daha yüksək məbləğdə cərimə və ya digər inzibati tədbir nəzərdə tutulur. Mülki qanunvericiliyə görə də hər bir vətəndaşın mülkiyyət hüququ var, lakin bu hüquq qonşuların normal həyatına mane olmamalıdır. Əgər bir şəxs daimi olaraq yüksək səslə musiqi dinləyirsə, qonşular məhkəməyə müraciət edərək hüquqlarının qorunmasını tələb edə bilərlər. Məhkəmə qərarı ilə həmin şəxsin bu hərəkətlərinə son qoyulması, hətta dəymiş zərərin ödənilməsi də mümkün ola bilər”.
Hüquqşünasın sözlərinə görə, sanitariya normaları da səs-küyün müəyyən həddini müəyyən edir:
“Gündüz vaxtı 55 desibel, gecə vaxtı isə 45 desibeldən artıq səs-küy normativ pozuntu sayılır. Belə hallar aşkarlandıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları inzibati protokol tərtib edə bilər. Bu isə vətəndaşın maliyyə itkiləri ilə yanaşı, hüquqi məsuliyyət daşımasına səbəb olur. Polis orqanları belə hallara müdaxilə edə, hadisə yerində musiqinin səsini azaltmağı tələb edə bilər. Əgər şəxs bu tələbə əməl etməzsə, o zaman inzibati qaydada məsuliyyət daşıyır. Bu baxımdan, yüksək səsdə musiqiyə qulaq asmaq sadəcə etik məsələ deyil, hüquqi məsuliyyət doğuran hərəkət kimi də qiymətləndirilir. Musiqiyə qulaq asmaq şəxsi hüquqdur, lakin bu hüquq başqalarının azadlıqlarını məhdudlaşdırmamalıdır. Yüksək səslə musiqiyə qulaq asmaq qonşuların dinc yaşamaq hüququnu pozursa, qanun qarşısında məsuliyyət yaradır. Buna görə də vətəndaşlar həm etik qaydalara, həm də mövcud qanunvericiliyə əməl etməli, musiqidən zövq alarkən başqalarının rahatlığını da nəzərə almalıdırlar”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az