“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq
16:36 12 Sentyabr 2025
40 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

“Qarabağ”ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi olan İngiltərəninn “Çelsi” komandası daha bir itki ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, London təmsilçisinin yeni transferi Liam Delap zədə səbəbindən 10-12 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq. Bu barədə komandanın baş məşqçisi Enzo Mareska məlumat verib.

22 yaşlı forvard Premyer Liqanın III turunda "Fulhem"lə matçın ilk hissəsində zədələnib

Qeyd edək ki, "Qarabağ" “Çelsi” ilə noyabrın 5-də Bakıda üz-üzə gələcək. “Zadəganlar”ın digər hücumçusu Dariu Essuqu da eyni səbəbdən “Qarabağ”la matçı buraxacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

12 Sentyabr 2025 15:47
Madrid klubu türk ulduzu istəyir

Madrid klubu türk ulduzu istəyir

12 Sentyabr 2025 14:45
Ulduz futbolçu "Siti"dən ayrıla bilər

Ulduz futbolçu "Siti"dən ayrıla bilər

12 Sentyabr 2025 14:12
"Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"la, "Qarabağ" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

"Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"la, "Qarabağ" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

12 Sentyabr 2025 09:59
Tanınmış futbolçu klub prezidenti oldu

Tanınmış futbolçu klub prezidenti oldu

12 Sentyabr 2025 08:25
​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisinin ilk qərarı heyrətə gətirdi

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisinin ilk qərarı heyrətə gətirdi

11 Sentyabr 2025 22:45
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

12 Sentyabr 2025 16:36

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

12 Sentyabr 2025 16:27

Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

12 Sentyabr 2025 16:13

Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

12 Sentyabr 2025 16:05

"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

12 Sentyabr 2025 15:47

Qadınların peşə ixtisaslarına marağı sürətlə artır

12 Sentyabr 2025 15:46

Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

12 Sentyabr 2025 15:45

Rus rublu ilə bağlı vacib

12 Sentyabr 2025 15:42

Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

12 Sentyabr 2025 15:36

Aeroportdan şəhərə taksi qiyməti kəskin artdı

12 Sentyabr 2025 15:31