“3+3” formatı Cənubi Qafqaz üçün nə vəd edir? - AÇIQLAMA

“3+3” formatı Cənubi Qafqaz üçün nə vəd edir? -
22:57 12 Sentyabr 2025
147 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Cənubi Qafqazda mövcud regional dinamikada “3+3” formatının rolu getdikcə aktuallaşır. Rusiya XİN-in nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın bu platformanın əhəmiyyətinin bu vurğulaması regionda sülh və əməkdaşlığın bərqərar olması üçün əsas səmərəli mexanizm kimi qəbul edilə bilməz”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında politoloq Tural İsmayılov deyib. Politoloq bildirib ki, bu format xüsusilə Azərbaycan və Ermənistan arasında qarşılıqlı etimadın və münasibətlərin normallaşması üçün vacib vasitə ola bilər:

“Azərbaycanın postmüharibə dövründə təşəbbüs göstərərək formalaşdırdığı bu platforma üç Cənubi Qafqaz ölkəsini və onların əsas qonşularını birləşdirərək iqtisadi, nəqliyyat və mədəni-humanitar sahələrdə dialoqun inkişafına şərait yaradır.

Lakin, Rusiya ilə münasibətlərin müəyyən qədər sərinləşdiyi, Ermənistanın Qərb və digər güclərlə daha sıx əlaqə axtardığı bir şəraitdə Rusiyanın belə bir görüşü xatırlatması regional məsələlərin həllində öz nüfuzunu davam etdirmək istəyinin göstəricisidir. Bu baxımdan, “3+3” təşəbbüsü regional normallaşma prosesində Rusiya üçün mühüm siyasi amil olaraq qalmaqdadır”.

Tural İsmayılov hesab edir ki, platformanın effektivliyi üçün həm Ermənistan, həm də digər iştirakçıların ciddi siyasi iradəsi və dialoq meyli tələb olunur:

“Format həm təhlükəsizlik, həm iqtisadi inkişaf, həm də humanitar əlaqələr üçün imkanlar təqdim edir, lakin bunun reallığa çevrilməsi üçün konkret addımların görünməsi vacibdir. “3+3” formatı Cənubi Qafqazda stabilliyin və regional əməkdaşlığın bərpası istiqamətində perspektivli addımdır. Rusiya ilə münasibətlərin sərinləşdiyi bu dövrdə belə bir görüşün təşviqi, bu formatın həyatiliyi və region üçün önəmini bir daha nümayiş etdirir. Bu, həm də regional siyasətdə yeni bir balansın axtarışının göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər”.

Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun inkişaf etdirilən bu platforma Cənubi Qafqazda davamlı sülh və əməkdaşlıq üçün potensial yaradır və regionda normallaşmanın açarlarından biri ola bilər.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri

Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri

12 Sentyabr 2025 22:21
Qadınların peşə ixtisaslarına marağı sürətlə artır

Qadınların peşə ixtisaslarına marağı sürətlə artır

12 Sentyabr 2025 15:46
Bakı ilə İrəvan arasında sülh Mərkəzi Asiya üçün vacibdir -

Bakı ilə İrəvan arasında sülh Mərkəzi Asiya üçün vacibdir - ABŞ senatoru

12 Sentyabr 2025 00:15
Sahibə Qafarova İsrailin yeni səfiri ilə görüşdü

Sahibə Qafarova İsrailin yeni səfiri ilə görüşdü

11 Sentyabr 2025 17:24
“Zəngəzur dəhlizi Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi mühüm rol oynaya bilər” -

“Zəngəzur dəhlizi Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi mühüm rol oynaya bilər” - Əli Məsimli

11 Sentyabr 2025 16:01
Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə telefon danışığı apardı

Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə telefon danışığı apardı

11 Sentyabr 2025 15:28
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

ABŞ Yaponiyaya Fələstinlə bağlı tələb irəli sürdü

12 Sentyabr 2025 23:24

“D vitamini azlığı uşaqların inkişafını ləngidir” -

12 Sentyabr 2025 23:20

Pensiyaların ödənişi ilə bağlı

12 Sentyabr 2025 23:12

​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi

12 Sentyabr 2025 22:58

“3+3” formatı Cənubi Qafqaz üçün nə vəd edir? -

12 Sentyabr 2025 22:57

Bakıda avtobus qəzaya düşdü -

12 Sentyabr 2025 22:41

İslandiyaya biabırçı məğlubiyyətin səbəbi bəlli oldu

12 Sentyabr 2025 22:34

“WhatsApp”da mesajlara cavab vermək üsulu dəyişdi

12 Sentyabr 2025 22:25

Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri

12 Sentyabr 2025 22:21

"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə etdi

12 Sentyabr 2025 22:04