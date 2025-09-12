“3+3” formatı Cənubi Qafqaz üçün nə vəd edir? - AÇIQLAMA

“Cənubi Qafqazda mövcud regional dinamikada “3+3” formatının rolu getdikcə aktuallaşır. Rusiya XİN-in nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın bu platformanın əhəmiyyətinin bu vurğulaması regionda sülh və əməkdaşlığın bərqərar olması üçün əsas səmərəli mexanizm kimi qəbul edilə bilməz”.
Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında politoloq Tural İsmayılov deyib. Politoloq bildirib ki, bu format xüsusilə Azərbaycan və Ermənistan arasında qarşılıqlı etimadın və münasibətlərin normallaşması üçün vacib vasitə ola bilər:
“Azərbaycanın postmüharibə dövründə təşəbbüs göstərərək formalaşdırdığı bu platforma üç Cənubi Qafqaz ölkəsini və onların əsas qonşularını birləşdirərək iqtisadi, nəqliyyat və mədəni-humanitar sahələrdə dialoqun inkişafına şərait yaradır.
Lakin, Rusiya ilə münasibətlərin müəyyən qədər sərinləşdiyi, Ermənistanın Qərb və digər güclərlə daha sıx əlaqə axtardığı bir şəraitdə Rusiyanın belə bir görüşü xatırlatması regional məsələlərin həllində öz nüfuzunu davam etdirmək istəyinin göstəricisidir. Bu baxımdan, “3+3” təşəbbüsü regional normallaşma prosesində Rusiya üçün mühüm siyasi amil olaraq qalmaqdadır”.
Tural İsmayılov hesab edir ki, platformanın effektivliyi üçün həm Ermənistan, həm də digər iştirakçıların ciddi siyasi iradəsi və dialoq meyli tələb olunur:
“Format həm təhlükəsizlik, həm iqtisadi inkişaf, həm də humanitar əlaqələr üçün imkanlar təqdim edir, lakin bunun reallığa çevrilməsi üçün konkret addımların görünməsi vacibdir. “3+3” formatı Cənubi Qafqazda stabilliyin və regional əməkdaşlığın bərpası istiqamətində perspektivli addımdır. Rusiya ilə münasibətlərin sərinləşdiyi bu dövrdə belə bir görüşün təşviqi, bu formatın həyatiliyi və region üçün önəmini bir daha nümayiş etdirir. Bu, həm də regional siyasətdə yeni bir balansın axtarışının göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər”.
Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun inkişaf etdirilən bu platforma Cənubi Qafqazda davamlı sülh və əməkdaşlıq üçün potensial yaradır və regionda normallaşmanın açarlarından biri ola bilər.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az