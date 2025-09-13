Bu bürclər sentyabrın sonunadək xoş xəbərlər eşidəcək

Bu bürclər sentyabrın sonunadək xoş xəbərlər eşidəcək
18:38 13 Sentyabr 2025
184 Maraqlı
Mətbuat
A- A+

Sentyabr ayı bəzi bürclər üçün gözlənilməz sürprizlərlə yadda qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzlar göstərir ki, ayın sonuna qədər bəzi bürclərin həyatına sevindirici xəbərlər, yeni imkanlar və uğurlu dəyişikliklər daxil olacaq.

Qoç – İş həyatında verdiyi zəhmətin bəhrəsini görəcək. Əməkdaşlıq və yeni təkliflərlə bağlı xoş xəbərlər ala bilər.

Əkizlər – Uzun müddətdir gözlədiyi bir xəbər, xüsusən şəxsi həyatla bağlı müjdə gələcək.

Xərçəng – Ailə və yaxın çevrəsində sevindirici hadisələr baş verə bilər. Gözlənilməz sürpriz ruhunu yüksəldəcək.

Tərəzi – Maddi vəziyyətdə yaxşılaşma ehtimalı var. Yeni gəlir mənbəyi və ya müqavilə xəbəri ala bilər.

Balıqlar – Sentyabrın son günləri onları romantik xoş xəbərlərlə sevindirəcək.

Astrologların proqnozuna görə, bu bürcləri ayın sonunadək sevindirici dəyişikliklər və gözəl xəbərlər gözləyir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Cazibəsi yüksək olan bürclər -

Cazibəsi yüksək olan bürclər - Uğuru özlərinə cəlb edirlər​

13 Sentyabr 2025 03:19
Möcüzəvi uğur əldə edəcək 5 bürc -

Möcüzəvi uğur əldə edəcək 5 bürc - Şansları bol olacaq

12 Sentyabr 2025 19:42
Sadəlövh olan 5 bürc -

Sadəlövh olan 5 bürc - Tez aldanırlar

12 Sentyabr 2025 03:19
Çətinlikləri geridə qoyan 4 bürc -

Çətinlikləri geridə qoyan 4 bürc - Uğur qazanacaqlar

11 Sentyabr 2025 20:14
Arzuladığı hər şeyi əldə edəcək bürc -

Arzuladığı hər şeyi əldə edəcək bürc - Xəyalları gerçək olacaq

11 Sentyabr 2025 03:19
Cibləri pul ilə dolacaq 3 bürc -

Cibləri pul ilə dolacaq 3 bürc - Varlanmaq növbəsi onlarındır

10 Sentyabr 2025 19:53
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"İmişli" "Sumqayıt"a qalib gəlsə də, texniki məğlub oldu

13 Sentyabr 2025 20:05

Səidə Bəkirqızı "Space"dən ayrıldı

13 Sentyabr 2025 18:49

Bu bürclər sentyabrın sonunadək xoş xəbərlər eşidəcək

13 Sentyabr 2025 18:38

"Formula-1"ə görə bu avtobusların yolu dəyişdi

13 Sentyabr 2025 18:17

Zelenski etiraf etdi:

13 Sentyabr 2025 18:10

Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi

13 Sentyabr 2025 17:53

Müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verdi

13 Sentyabr 2025 17:27

Nazirlik Hacı Murad Yegizarovla bağlı nekroloq yaydı

13 Sentyabr 2025 17:22

Bu avtobuslar yeniləndi - gedişhaqqı 50-70 qəpikdir

13 Sentyabr 2025 17:14

Daşbulaq kəndinə ilk köç karvanı yola salındı

13 Sentyabr 2025 16:36