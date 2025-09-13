Ən təhlükəli bürclər onlardır

Ən təhlükəli bürclər onlardır
21:35 13 Sentyabr 2025
149 Maraqlı
Mətbuat
A- A+

Astroloqlar hesab edir ki, hər bir bürcün özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bəziləri çox mehriban və mülayim davranışları ilə seçilsə də, digərləri əsəbi, aqressiv və idarəedilməsi çətin xarakter daşıya bilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, maraqlıdır ki, bəzi beynəlxalq tədqiqatlarda kriminal hallarda və təhlükəli situasiyalarda daha çox rast gəlinən bürclər də qeyd olunub.

Əqrəb – Güclü emosiyaları, intiqamcıl xarakteri və gizli planları ilə tanınır. Əqrəblər incikliyini uzun müddət unutmur və fürsət düşəndə sərt addım ata bilirlər.

Qoç – İdarəolunmaz enerjisi və tez alışan əsəbləri ilə tanınır. Qoç bürcü altında doğulanlar ani qərarlar verə və emosiyalarını cilovlaya bilməyə bilərlər.

Xərçəng – Xaricən sakit görünən bu bürc dərin hisslər daşıyır. Əgər xətrinə dəyilsə, qəfil aqressiya göstərə bilər.

Əkizlər – İkiüzlü xarakterə malik olduqları deyilir. Əkizlərin dəyişkən ruh halları bəzən onları təhlükəli edə bilər.

Oğlaq – Sakit görünsələr də, məqsədlərinə çatmaq üçün sərt və soyuqqanlı davranış nümayiş etdirirlər.

Astroloqlar bildirirlər ki, bu siyahı bürclərin hamısını “pis” adlandırmaq anlamına gəlmir. Sadəcə, müəyyən hallarda onların xarakterindəki kəskin tərəflər təhlükəli görünə bilər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu bürclər sentyabrın sonunadək xoş xəbərlər eşidəcək

Bu bürclər sentyabrın sonunadək xoş xəbərlər eşidəcək

13 Sentyabr 2025 18:38
Cazibəsi yüksək olan bürclər -

Cazibəsi yüksək olan bürclər - Uğuru özlərinə cəlb edirlər​

13 Sentyabr 2025 03:19
Möcüzəvi uğur əldə edəcək 5 bürc -

Möcüzəvi uğur əldə edəcək 5 bürc - Şansları bol olacaq

12 Sentyabr 2025 19:42
Sadəlövh olan 5 bürc -

Sadəlövh olan 5 bürc - Tez aldanırlar

12 Sentyabr 2025 03:19
Çətinlikləri geridə qoyan 4 bürc -

Çətinlikləri geridə qoyan 4 bürc - Uğur qazanacaqlar

11 Sentyabr 2025 20:14
Arzuladığı hər şeyi əldə edəcək bürc -

Arzuladığı hər şeyi əldə edəcək bürc - Xəyalları gerçək olacaq

11 Sentyabr 2025 03:19
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu ölkələr döyüş təyyarələrini havaya qaldırdı

13 Sentyabr 2025 22:00

Ən təhlükəli bürclər onlardır

13 Sentyabr 2025 21:35

“Qarabağ”ın ÇL-dəki oyunlarını bu kanal yayımlayacaq

13 Sentyabr 2025 21:01

Boşandığı arvadının evini "sənə sürpriz edəcəyəm" deyərək yandırdı

13 Sentyabr 2025 20:46

"İmişli" "Sumqayıt"a qalib gəlsə də, texniki məğlub oldu

13 Sentyabr 2025 20:05

Səidə Bəkirqızı "Space"dən ayrıldı

13 Sentyabr 2025 18:49

Bu bürclər sentyabrın sonunadək xoş xəbərlər eşidəcək

13 Sentyabr 2025 18:38

"Formula-1"ə görə bu avtobusların yolu dəyişdi

13 Sentyabr 2025 18:17

Zelenski etiraf etdi:

13 Sentyabr 2025 18:10

Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi

13 Sentyabr 2025 17:53