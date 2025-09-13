Ən təhlükəli bürclər onlardır

Astroloqlar hesab edir ki, hər bir bürcün özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bəziləri çox mehriban və mülayim davranışları ilə seçilsə də, digərləri əsəbi, aqressiv və idarəedilməsi çətin xarakter daşıya bilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, maraqlıdır ki, bəzi beynəlxalq tədqiqatlarda kriminal hallarda və təhlükəli situasiyalarda daha çox rast gəlinən bürclər də qeyd olunub.
Əqrəb – Güclü emosiyaları, intiqamcıl xarakteri və gizli planları ilə tanınır. Əqrəblər incikliyini uzun müddət unutmur və fürsət düşəndə sərt addım ata bilirlər.
Qoç – İdarəolunmaz enerjisi və tez alışan əsəbləri ilə tanınır. Qoç bürcü altında doğulanlar ani qərarlar verə və emosiyalarını cilovlaya bilməyə bilərlər.
Xərçəng – Xaricən sakit görünən bu bürc dərin hisslər daşıyır. Əgər xətrinə dəyilsə, qəfil aqressiya göstərə bilər.
Əkizlər – İkiüzlü xarakterə malik olduqları deyilir. Əkizlərin dəyişkən ruh halları bəzən onları təhlükəli edə bilər.
Oğlaq – Sakit görünsələr də, məqsədlərinə çatmaq üçün sərt və soyuqqanlı davranış nümayiş etdirirlər.
Astroloqlar bildirirlər ki, bu siyahı bürclərin hamısını “pis” adlandırmaq anlamına gəlmir. Sadəcə, müəyyən hallarda onların xarakterindəki kəskin tərəflər təhlükəli görünə bilər.