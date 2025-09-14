Bəxtsiz bürclər - işləri həmişə tərs gətirir

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclərin həyatında uğursuzluq və çətinliklər daha çox olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, onların düşüncə tərzi, qərar vermə üsulu və emosional yanaşmaları ilə bağlıdır. Onlar bəzən çox istəsələr də, işləri planlaşdırdıqları kimi getmir. Gəlin, “işləri həmişə tərs gətirən” bürclərə nəzər salaq.

Balıqlar
Balıqlar çox həssas və xəyalpərəstdirlər. Onlar bəzən real həyatı qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu səbəbdən planlaşdırdıqları işlər çox vaxt istədikləri kimi alınmır. Həddindən artıq güvənmək və tez təsirlənmək də onların şansını azaldır.

Oğlaq
Oğlaqlar ciddi, çalışqan və hədəfli insanlardır. Amma hədsiz məsuliyyət hissi onları bəzən yorur və yanlış qərarlar verməyə məcbur edir. Çox düşündükləri üçün fürsətləri qaçırır, işləri tərs gətirirlər.

Oxatan
Oxatanlar optimistdir, lakin bəzən həddən artıq riskə meylli olurlar. Plan qurmaqda zəifdirlər, bu da onların uğurlarını azaldır. Çox vaxt düşündükləri istiqamətdə deyil, tam əks yolda özlərini tapırlar.

Qız
Qız bürcü insanları dəqiqliyi və təmizliyi sevsələr də, hər şeyə həddindən artıq müdaxilə edirlər. Detallarda ilişib qaldıqları üçün böyük mənzərəni görmür, bu da işlərinin tərs gətirməsinə səbəb olur.

Xərçəng
Xərçənglər emosional bürc olduğuna görə tez ruhdan düşürlər. Onların həyatında xırda uğursuzluqlar belə böyük faciə kimi görünür. Bu səbəbdən işləri tez-tez planlaşdırdıqları kimi getmir.

