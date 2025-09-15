İnanılmaz şanslı olacaq bürclər - Uğuru cəlb edirlər​

İnanılmaz şanslı olacaq bürclər -
20:45 15 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
Yeni həftə bir çox sürprizlər gətirəcək və Tarot kartları bu yeddi günü ən yaxşı şəkildə necə keçirəcəyinizi söyləməyə hazırdır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi insanlar dəyişikliklərə hazırlaşmalı, bəziləri isə möcüzələr gözləməlidir.

Bürcün hər bir əlaməti üçün yeni həftə nə vəd edir?

Qoç

Həftə sizin üçün yeni peşəkar və maliyyə imkanları açır. Hər görüşdən və söhbətdən özünüzü tanıtmaq, ideyalar təqdim etmək üçün istifadə edin. İntuisiya başqalarının əldən verəcəyi şansı görməyə kömək edəcək. İndi karyeranız və şəxsi inkişafınız üçün etdiyiniz hər şey güclü nəticə verəcəkdir.

Buğa

Ünsiyyət ön plana çıxır. Nə qədər fəal fikir mübadiləsi aparsanız, yeni təkliflər və dəstək almaq şansınız bir o qədər çox olar. Macəra axtarın, yeni insanlarla tanış olun, köhnə dostlara zəng edin, sosial dairənizi genişləndirin. Hətta təsadüfi dialoq maraqlı bir şeyin başlanğıcı ola bilər.

Əkizlər

Düşüncələrinizi nizama salmaq və tarazlığı tapmaq vaxtıdır. Etibar etdiyiniz insanlarla planlarınızı və şübhələrinizi müzakirə edin. Söhbət prioritetləri təyin etməyə və emosional həddən artıq yükdən qurtulmağa kömək edəcək. Sakitlik və tədbirlilik bu həftə əsas silah olacaq.

Xərçəng

İndi keçmiş kədərdən qurtulmağın vaxtıdır. Duyğularınızı sərbəst buraxın və hər şeyi özünüzdə saxlamayın. Sevilən bir insanla səmimi söhbət və ya səmimi etiraflar ağrıdan qurtulmağa və harmoniyanı bərpa etməyə kömək edəcəkdir. Ürək azad olduqda, güc və ilham dalğası hiss edəcəksiniz.

Şir

İrəli getmək üçün artıq seçilmiş yolu keçmiş insanlardan bilik və məsləhət lazımdır. Etibar etdiyiniz insanlara müraciət edin, sübut edilmiş məlumat mənbələrini axtarın. Bu həftə öyrənmə, planlaşdırma və gələcəyə inam bəxş edəcək yeni kəşfləri təşviq edəcək.

Qız bürcü

Bu həftə mübahisədə olanları barışdıra və münasibətlərdəki gərginliyi aradan qaldıra biləcəksiniz. Obyektiv olmaq bacarığınız razılığa gəlməyinizə kömək edəcək. Başqalarını dinləyin, güzəştlər təklif edin, vasitəçi kimi çıxış edin. Bundan sonra həyatınızın necə sakitləşdiyini və asanlaşdığını hiss edəcəksiniz.

Tərəzi

Əyləncə və görüşlər üçün vaxt. Şənliklər, mehriban görüşlər və yeni tanışlıqlar təkcə xoş əhval-ruhiyyə deyil, həm də faydalı əlaqələr gətirəcək. Evdə oturmayın, sizin üçün yeni imkanlar açacaq və xoş sürprizlər mənbəyinə çevriləcək ünsiyyətdir.

Əqrəb

Münaqişələrdən qorxmayın, bu həftə onları həll etməyə qadirsiniz. Açıq danışın, mübahisələri həll edin, kompromislər axtarın. Qətiyyətliliyiniz və diplomatiyanız gərginliyi aradan qaldırmağa və münasibətlərdə yeni harmoniyanın əsasını qoymağa kömək edəcək.

Oxatan

İntuisiyanız sizə yaxınlıqdakı birinin tamamilə səmimi olmadığını söyləyir. Detallara diqqətlə baxın, kiçik siqnallara məhəl qoymayın. Zamanla gizli niyyətləri üzə çıxara və vəziyyəti öz xeyrinizə dəyişə biləcəksiniz. Əsas odur ki, diqqətlə və inamla hərəkət edin.

Oğlaq

Planlar və ideyalar sükut və vaxt tələb edir. Hətta yaxınlarınızla belə planlarınızı bölüşməyə tələsməyin - arzularınız yetkinləşsin. Müşahidə edin, təhlil edin, məlumat toplayın. Fəaliyyət anı gələndə böyük addımlara hazır olacaqsınız.

Dolça

Həftə yeni üfüqlər açacaq. Köçmə, səyahət və ya iş dəyişdirmə ilə bağlı fikirlər ortaya çıxacaq. Faydalı məsləhət və ya dəstək verə biləcək şəxslərlə planlarınızı müzakirə edin. Cəsarətli qərarlar və aktiv irəliləyiş zamanıdır.

Balıqlar

Problemlərinizi susdurmayın. Əgər kimsə ədalətsiz bir şey edibsə, deməyə dəyər. Açıq olmaq, özünə inamınızı bərpa etməyə və özünüzü lazımsız narahatlıqlardan azad etməyə kömək edəcək. Hisslərinizin dəyərsizləşməsinə imkan verməyəcəyinizi göstərin.

