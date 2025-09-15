​Şimali Koreyanın nüvə dövləti statusu ləğv edilə bilməz - Açıqlama

​Şimali Koreyanın nüvə dövləti statusu ləğv edilə bilməz -
22:10 15 Sentyabr 2025
77 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Şimali Koreyanın nüvə dövləti statusu ləğv edilə bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şimali Koreyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanındakı Daimi Nümayəndəliyindən açıqlamada verilib. Açıqlamada, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (MAQATE) Rəhbərlər Şurasının iclasında ABŞ-nin Şimali Koreyanın nüvəsizləşdirilməsi ilə bağlı çağırışı xatırladılıb. Bəyanatda deyilir ki, ABŞ Pxenyanın daxili işlərinə müdaxilə edərək onun suverenliyini pozur. Pxenyan ABŞ-nin davranışlarını qınayıb. Bəyanatda qeyd edilir ki, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının nüvə silahına malik dövlət kimi dövlətin ali və əsas qanununda daimi təsbit edilmiş statusu dönməz xarakter alıb.

Bəyanatda, Şimali Koreyanın nüvə silahına malik olmasının ABŞ-nin nüvə təhdidinə qarşı dövlətin suverenliyini müdafiə etmək üçün seçim olduğu vurğulanıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

​Cənubi Koreyaya suni intellektlə kiberhücumlar təşkil edildi

​Cənubi Koreyaya suni intellektlə kiberhücumlar təşkil edildi

15 Sentyabr 2025 22:28
Tramp Rusiyanı təcavüzkar adlandırdı

Tramp Rusiyanı təcavüzkar adlandırdı

15 Sentyabr 2025 16:27
Xəbərdarlıqdan sonra 300 mindən çox sakin Qəzzanı tərk etdi

Xəbərdarlıqdan sonra 300 mindən çox sakin Qəzzanı tərk etdi

15 Sentyabr 2025 00:48
Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

14 Sentyabr 2025 20:05
Almaniya bu ölkənin vətəndaşlarını kütləvi deportasiya edəcək

Almaniya bu ölkənin vətəndaşlarını kütləvi deportasiya edəcək

14 Sentyabr 2025 16:14
Ukrayna müharibəyə hər gün bu qədər xərcləyir

Ukrayna müharibəyə hər gün bu qədər xərcləyir

14 Sentyabr 2025 15:48
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Yəhudi aktrisa mötəbər səhnədə “Fələstinə azadlıq” şüarı səsləndirdi

15 Sentyabr 2025 22:34

​Cənubi Koreyaya suni intellektlə kiberhücumlar təşkil edildi

15 Sentyabr 2025 22:28

Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

15 Sentyabr 2025 22:15

​Şimali Koreyanın nüvə dövləti statusu ləğv edilə bilməz -

15 Sentyabr 2025 22:10

Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə görüşdü

15 Sentyabr 2025 21:52

Ceyhun Bayramovdan Qətərə hücumla bağlı açıqlama

15 Sentyabr 2025 21:18

Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı

15 Sentyabr 2025 21:10

İnanılmaz şanslı olacaq bürclər -

15 Sentyabr 2025 20:45

Nanənin verilişi bağlandı

15 Sentyabr 2025 20:19

Bakının bu əraziləri yenidən qurulur -

15 Sentyabr 2025 19:53