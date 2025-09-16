“Qarabağ” Liqa mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

“Qarabağ” Liqa mərhələsində ilk oyununa çıxacaq
09:10 16 Sentyabr 2025
İdman
Metbuat.az
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Portuqaliyada "Benfika"nın qonağı olacaq.

Qarşılaşma "Eştadiu da Luş" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi belçikalı FIFA referisi Erik Lambrexts olacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

I tur

16 sentyabr

23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

Baş hakim: Erik Lambrexts.

Lissabon, "Eştadiu da Luş" stadionu

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu II turda, oktyabrın 1-də Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivini qəbul edəcək.

