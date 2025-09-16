Bakıda avtobuslar niyə gecikir? - RƏSMİ CAVAB

Pik saatlarda avtobusların gecikməsi problemi daha da artır və sərnişinlər bundan şikayətlənirlər. Bəs avtobuslar niyə gecikir?
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, tədris mövsümünün başlanması ilə əlaqədar Bakının bir sıra küçə və prospektlərində sıxlıq halları müşahidə olunur:
“Bunun nəticəsində də avtobuslararası intervalda artım qeydə alınır. Sıxlığın yaranmasına səbəb paytaxtın 17 küçə və prospektində aparılan təmir işləri və paytaxtda keçirilən beynəlxalq tədbir ilə əlaqədar sentyabrın 15-dən bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətinə tətbiq edilən məhdudiyyətdir”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az