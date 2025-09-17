Yeni sanksiyalar paketi yolda: Avropa Trampa "bəhanə" hazırlayır

Yeni sanksiyalar paketi yolda:
13:07 17 Sentyabr 2025
160 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsini dəstəkləyən Çin şirkətlərinə qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nüfuzlu “Politico” nəşri yazıb. Bildirilib ki, bu, Aİ-nin 19-cu sanksiyalar paketi olacaq. Məqsəd ABŞ prezidenti Donald Trampı Rusiyaya qarşı daha sərt addımlar atmağa razı salmaqdır.

Tramp həftəsonu açıq şəkildə bildirmişdi ki, yalnız iki şərtlə Aİ-yə qoşulacaq: NATO ölkələri Rusiyadan bütün neft idxalını dayandırmalı və Çindən gətirilən mallara 50–100 faiz arasında yüksək tariflər tətbiq olunmalıdır.

Aİ-nin mövqeyi müsbətdir

Aİ diplomatları Rusiyadan qalan az miqdarda neft idxalının da dayandırılmasına və müəyyən Çin şirkətlərinin hədəfə alınmasına müsbət baxırlar. Amma ümumi tariflər tətbiqini qeyri-mümkün sayırlar. Onların fikrincə, bu, Avropa iqtisadiyyatı üçün ağır nəticələrə gətirib çıxaracaq və inflyasiyanı daha da artıracaq. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen Tramp ilə telefon danışığından sonra açıqlama yayaraq yeni sanksiyaların əsasən “kripto, banklar və enerji” sahələrinə yönələcəyini bildirib. O, Çin məsələsinə toxunmayıb.

Diplomatik narahatlıqlar var

Bir çox Aİ rəsmiləri Trampın bu sərt şərtlərinin əslində “bəhanə” ola biləcəyindən narahatdırlar. Onların fikrincə, ABŞ prezidenti bununla Rusiyaya qarşı real addımlar atmamaq üçün məsuliyyəti NATO müttəfiqlərinin üzərinə atmağa çalışır. Hətta bəzi diplomatlar Trampın bu tələblərinin arxasında iqtisadi maraqlar da gördüklərini gizlətmirlər. Onların sözlərinə görə, Çindən idxala yüksək tariflərin tətbiqi Avropada iqtisadiyyatı zəiflədər, rus neftinin tam qadağan olunması isə ABŞ-ın Avropaya maye qaz satışını artırmasına imkan yaradardı.

Litvanın energetika naziri Jıgimantas Vaiçiunas məsələni belə qiymətləndirib: “Tramp Vaşinqtonun Avropanın zəifliklərindən öz geosiyasi maraqları üçün istifadə etməyə hazır olduğunu göstərir.”

Danimarka və Polşa kimi ölkələr Trampın təzyiqindən istifadə edərək hələ də Rusiyadan neft alan Slovakiya və Macarıstanın bu asılılığına son qoyulması üçün Aİ-dən daha sərt addımlar atmağı tələb edirlər.

Növbəti addım ki, Avropa Komissiyası rəsmi açıqla verib. Bildirilib ki, G7 ölkələri və ABŞ ilə birlikdə sanksiyaların icrasında sıx əməkdaşlıq davam edir. Yeni paketdə Çinə qarşı sanksiyalar olsa da, onların Trampı razı salacağı hələ ki, böyük sual altında qalır.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Britaniya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı nə vəd edir?

Britaniya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı nə vəd edir?

17 Sentyabr 2025 13:48
Xəzər dənizi üzrə YSİQ-in növbəti iclası Azərbaycanda keçiriləcək

Xəzər dənizi üzrə YSİQ-in növbəti iclası Azərbaycanda keçiriləcək

17 Sentyabr 2025 12:39
Azərbaycan Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

Azərbaycan Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

17 Sentyabr 2025 11:32
İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik etdi

İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik etdi

17 Sentyabr 2025 11:28
Bakıda Suriya və İsrail nümayəndələrinin görüşü olacaq

Bakıda Suriya və İsrail nümayəndələrinin görüşü olacaq

17 Sentyabr 2025 08:33
Tramp Azərbaycanla bağlı paylaşım etdi

Tramp Azərbaycanla bağlı paylaşım etdi

17 Sentyabr 2025 00:09
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakıda orta əməkhaqqı 8 %-dən çox artıb

17 Sentyabr 2025 14:50

Alonso Ardaya irad bildirdi

17 Sentyabr 2025 14:43

Oğuzda Aqrar Biznes Festivalı və Toxum yarmarkası keçirilib

17 Sentyabr 2025 14:33

Bakıda pərakəndə ticarət dövriyyəsi artıb

17 Sentyabr 2025 14:25

Tyerri Anrinin "Qarabağ" matçı barədə proqnozu doğru çıxdı

17 Sentyabr 2025 14:12

Bu halda bahalaşma kompensasiya edilə bilər -

17 Sentyabr 2025 14:03

"Azərbaycanla sərhədə getməyin" -

17 Sentyabr 2025 14:01

Britaniya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı nə vəd edir?

17 Sentyabr 2025 13:48

“Azərpoçt” vətəndaşları saxta mesajlara qarşı xəbərdar etdi

17 Sentyabr 2025 13:40

Dayanacaqların tənzimlənməsi AYNA-ya həvalə edilir

17 Sentyabr 2025 13:33