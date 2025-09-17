Oğuzda Aqrar Biznes Festivalı və Toxum yarmarkası keçirilib

Oğuzda Aqrar Biznes Festivalı və Toxum yarmarkası keçirilib
14:33 17 Sentyabr 2025
Ülkər Cəlilzadə
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Oğuzda növbəti Aqrar Biznes Festivalı və Toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tədbirin əsas məqsədi fermerlərin sertifikatlı və rayonlaşdırılmış toxumlarla təmin olunması, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması və regionlarda dayanıqlı kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək verməkdir.

Yarmarkada Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunu əhatə edən Oğuz, Balakən, Qax, Qəbələ, Şəki, Zaqatala rayonlarından toxumçular və bu sahədə fəaliyyət göstərən özəl şirkətlər iştirak ediblər. Yarmarkada əkin materialı kimi sertifikatlı toxumdan istifadənin üstünlükləri, yerli şəraitə və torpaq xüsusiyyətlərinə uyğun toxum seçimi, məhsuldarlığın artırılmasında aqrotexniki qulluğun rolu barədə fermerlərə məlumat verilib.

Toxum sərgi-satış yarmarkası çərçivəsində "Azərbaycanda toxumçuluğun dayanıqlı inkişafı: çağırışlar, innovasiyalar və həllər" mövzusunda panel müzakirə keçirilib. Müzakirələrdə ölkədə toxumçuluğun inkişaf perspektivləri, mövcud çağırışlar, innovativ yanaşmalar və müasir həll mexanizmləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Paneldə yüksək məhsuldar toxum sortlarının yaradılması və düzgün istifadəsi, toxumların səpin keyfiyyətinin təyin edilməsi, toxumçuluqda yeni innovativ texnologiyaların tətbiqi, özəl toxumçuluğun inkişaf perspektivləri və toxum subsidiyalarının verilməsində dövlət dəstəyi barədə məlumatlar iştirakçılarla bölüşülüb.

Tədbirdə toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan istehsalçılarla yanaşı, aqrar sahədə öz xidmət və məhsullarını təklif edən dövlət qurumları və şirkətlər iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, Oğuz rayonunda keçirilən toxum sərgi-satış yarmarkası bu istiqamətdə təşkil olunan sayca ikinci tədbirdir. Bu il 10-dan artıq bölgədə toxum sərgi-satış yarmarkasının təşkili nəzərdə tutulur.

