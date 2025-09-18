Cəlal-Abad şəhərinin adı dəyişdirildi

Cəlal-Abad şəhərinin adı dəyişdirildi
00:25 18 Sentyabr 2025
216 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Qırğızıstanın Cəlal-Abad şəhərinin adı dəyişdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Sadır Japarov qanun imzalayıb. Bu barədə Qırğızıstan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Qırğızıstan parlamenti Cəlal-Abad şəhərinin adı dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul edib. Bildirilir ki, şəhərə qırğız xalqının qəhrəmanlıq simvolu olan “Manas” adı veriləcək. Vətənin azadlığını, müstəqilliyini hər şeydən uca tutan, müqəddəs ata yurdunu yadellilərin işğalından qorumaq üçün xalqı birliyə çağıran, torpaq sevgisini özündə yaşadan “Manas” dastanı əsrdən-əsrə, nəsildən-nəslə keçərək bu günümüzə gəlib çatıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Putin və Modi telefonda danışdı

Putin və Modi telefonda danışdı

17 Sentyabr 2025 23:20
FED dollarla bağlı qərar verdi

FED dollarla bağlı qərar verdi

17 Sentyabr 2025 22:58
Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15
​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə -

​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə - Dəniz daşır

17 Sentyabr 2025 20:49
16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi

16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi

16 Sentyabr 2025 23:49
Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

16 Sentyabr 2025 23:12
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qurbanovun oyundan əvvəl oyunçulara nə dediyi açıqlandı

18 Sentyabr 2025 01:15

Cəlal-Abad şəhərinin adı dəyişdirildi

18 Sentyabr 2025 00:25

“Qarabağ” UEFA reytinqində irəlilədi

17 Sentyabr 2025 23:49

Himayədar ailə olmaq üçün nə etməli? -

17 Sentyabr 2025 23:36

Havanın temperaturu bu tarixdən yüksələcək

17 Sentyabr 2025 23:33

Putin və Modi telefonda danışdı

17 Sentyabr 2025 23:20

Qohumlar evlənə bilmək üçün qəribə üsul tətbiq etdilər -

17 Sentyabr 2025 22:53

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15

​TikTok-la bağlı qərar verildi

17 Sentyabr 2025 21:52

UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi

17 Sentyabr 2025 21:24