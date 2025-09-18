Alonso oynatmağa oyunçu tapmır - "Real"da böhran

"Real Sosyedad" səfərində "Real Madrid"in futbolçusu Dean Huijsenin qırmızı vərəqə alması müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” 2-1 hesabı ilə qələbə qazandığı matçdakı qərarla bağlı etiraz edib. Lakin “Real”ın apelyasiya şikayəti rədd edilib. Madrid klubunda hesab edirlər ki, epizodun qapıdan uzaq olması və Eder Militaonun epizoda yaxın olması açıq qol epizodu kimi qəbul edilə bilməz. “Real” Apellyasiya Şurasına müraciət edib. Apellyasiya Şurası vərəqəni ləğv etməsə, “Real” növbəti turda keçiriləcək “Espanyol” ilə matçda müdafiə mövqeyində çətinliklə üzləşə bilər.

Qeyd edək ki, “Real”da Antonio Rüdiger və Trent Alexander-Arnold zədəli olduğu üçün heyətdə yer almır. Dean Huijsen heyətdə yer almasa məşqçi Xabi Alonso müdafiədə Eder Militao, David Alaba və Rafa Marin kimi əvəzedici heyətdə yer alan futbolçulara şans verəcək.

