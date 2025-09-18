Bu halda dərhal işə qəbul ediləcəksiniz - Açıqlama

Bu halda dərhal işə qəbul ediləcəksiniz -
13:45 18 Sentyabr 2025
112 Maraqlı
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Azərbaycanda işə qəbul prosesində ən vacib sənəd olan CV-nin hazırlanması hələ də peşəkar səviyyədə formalaşmayıb.

Bu barədə tanınmış insan resursları sahəsi üzrə mütəxəssis Türkan Əkbərova Metbuat.az-a fikirlərini bölüşüb.

O bildirib ki, bir çox hallarda təqdim edilən CV-lər səliqəsiz olur, konkret məlumat vermir və işə qəbul prosesində yararsız hala gəlir. Türkan Əkbərovanın fikirlərinə gör, bəzi hallarda hətta uşaqlıqdan yazılan təcrübələr, bir-birinə qarışmış məlumatlar və qeyri-ciddi yanaşma müşahidə edilir ki, bu da işə götürənlərdə təəccüb doğurur:

“Almaniyada və digər ölkələrdə CV-lərin filtr sistemindən – ATS-dən keçirilir. Bu sistem işə qəbul prosesini xeyli səmərəli edir. Azərbaycanda da bu yanaşma yeni-yeni tətbiq olunmağa başlayır, lakin hələ zəifdir. Avropada hər şey CV-dən başlayır. Azərbaycanda isə çox vaxt CV sadəcə formal sənəd kimi qəbul edilir. Bu, sistemin inkişaf etməməsindən qaynaqlanır”.

Mütəxəssisin fikrincə, CV hazırlayarkən ilk növbədə səliqəyə və sahəyə uyğunluğa diqqət yetirilməlidir:

“Geniş yayılmış yanlış təsəvvürlərdən biri hər vakansiya üçün ayrıca CV hazırlanmasıdır. Bu mifdir. Onsuz da sizin sahənizə uyğun bir baza CV-niz olur. Vacib olan odur ki, həmin CV-də bütün bacarıq və təcrübələr əksini tapsın. İşə götürən artıq özü uyğunluğu görür.” O əlavə edib ki, bir insanın eyni vaxtda 50-100 vakansiyaya müraciət etdiyini nəzərə alsaq, hər birinə ayrıca CV hazırlamaq sadəcə mümkün deyil.

Avropada CV-də şəkil tələb olunmur. Hətta bəzi ölkələrdə bu qadağan edilib. Azərbaycanda və Türkiyədə isə hələ də şəkilə və şəxsi detallarına görə işçi seçmək halları qalır. Bu qeyri-peşəkar yanaşmadır. Almaniyada müsahibədə kimdənsə bürcünü soruşsanız, sizi dərhal şikayət edərlər. Amma bizdə belə hallar hələ də rast gəlinir”.

Türkan Əkbərova CV-nin həcminə də diqqət çəkərək qeyd edib ki, təcrübədən asılı olaraq sənədin bir, iki və ya maksimum üç səhifə olması kifayətdir. Onun fikrincə, ən vacib olan məlumatların seçilərək qısa, aydın və səliqəli şəkildə təqdim olunmasıdır:

“Əgər CV çox uzundursa, işə götürən onu oxumayacaq. Ona görə ən vacib uğurlar və nəticələr ön plana çıxarılmalıdır,” – deyə o bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Yalan danışan 4 bürc -

Yalan danışan 4 bürc - Onlara etibar etmək olmaz

18 Sentyabr 2025 03:19
Çoxlu pul əldə edəcək 3 bürc

Çoxlu pul əldə edəcək 3 bürc

17 Sentyabr 2025 03:19
Pul xərcləməyi sevən bürclər -

Pul xərcləməyi sevən bürclər - Həzz alırlar

16 Sentyabr 2025 19:43
Xoşbəxt olacaq 5 bürc -

Xoşbəxt olacaq 5 bürc - Şans qapıları açıldı

16 Sentyabr 2025 03:19
İnanılmaz şanslı olacaq bürclər -

İnanılmaz şanslı olacaq bürclər - Uğuru cəlb edirlər​

15 Sentyabr 2025 20:45
Bəxtsiz bürclər - işləri həmişə tərs gətirir

Bəxtsiz bürclər - işləri həmişə tərs gətirir

14 Sentyabr 2025 18:09
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə İctimai Şuraya yeni üzvlər seçilib

18 Sentyabr 2025 13:49

Bu halda dərhal işə qəbul ediləcəksiniz -

18 Sentyabr 2025 13:45

“Ticarət və nəqliyyat əlaqələri sürətlə inkişaf edir” -

18 Sentyabr 2025 13:43

Türkiyə Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

18 Sentyabr 2025 13:34

Bişkekdə TDT baş nazirlərinin görüşü başlayıb

18 Sentyabr 2025 13:25

AFFA “Kür-Araz” vitse-prezidentini cəzalandırıb

18 Sentyabr 2025 13:21

Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatında əməkdaşlıq qurur

18 Sentyabr 2025 13:16

“Qarabağ” məşhur hücumçunu heyətinə qatdı

18 Sentyabr 2025 12:53

Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı möhkəmlənir

18 Sentyabr 2025 12:50

Müdafiə naziri Pekində işgüzar səfərdədir

18 Sentyabr 2025 12:46