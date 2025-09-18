Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəldi

Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəldi
21:26 18 Sentyabr 2025
115 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Moldovanın paytaxtı Kişineuda təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ikinci yoxlama oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, U-19 Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

CPSM stadionunda təşkil olunan görüşdə millimiz 2:0 hesablı qələbə qazanıb. Komandamızın heyətində hər iki qolu Xanım Əsədova (27, 53) vurub. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında sentyabrın 16-da keçirilən ilk yoxlama oyununda da millimiz 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ardaya tarixi təklif -

Ardaya tarixi təklif - "Real" qərarını verdi

18 Sentyabr 2025 19:05
“Benfika”ya yeni baş məşqçi gətirilib -

“Benfika”ya yeni baş məşqçi gətirilib -RƏSMİ

18 Sentyabr 2025 18:51
“İmişli” klubu AFFA qərarına şikayət edəcək

“İmişli” klubu AFFA qərarına şikayət edəcək

18 Sentyabr 2025 15:25
Azərbaycanda idman haqqında yeni qanun hazırlanıb

Azərbaycanda idman haqqında yeni qanun hazırlanıb

18 Sentyabr 2025 14:40
AFFA “Kür-Araz” vitse-prezidentini cəzalandırıb

AFFA “Kür-Araz” vitse-prezidentini cəzalandırıb

18 Sentyabr 2025 13:21
“Qarabağ” məşhur hücumçunu heyətinə qatdı

“Qarabağ” məşhur hücumçunu heyətinə qatdı

18 Sentyabr 2025 12:53
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​“WhatsApp”da mesajlara vaxt funksiyası əlavə edildi

18 Sentyabr 2025 21:58

Direktorun qalmaqallı səs yazısı yayıldı -

18 Sentyabr 2025 21:27

Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəldi

18 Sentyabr 2025 21:26

Övladına qarşı zorakılıq edən qadın məsuliyyətə cəlb olundu

18 Sentyabr 2025 20:53

Bakıda taksilərin qiyməti enə bilər

18 Sentyabr 2025 20:11

Rayonlardakı avtobuslar yenilənəcək? -

18 Sentyabr 2025 20:04

Yeni pensiya sistemi yaradılır -

18 Sentyabr 2025 19:58

Bu avtomobilləri almayın -

18 Sentyabr 2025 19:52

Arzuları gerçəkləşəcək 2 bürc -

18 Sentyabr 2025 19:43

Federasiyanın 9 vəzifəli şəxsi istefa verdi

18 Sentyabr 2025 19:26