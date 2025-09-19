Vəzifəyə təklif alacaq bürclər - Uğurlu dövr başlayır

Sentyabrın 21-də başa çatan tutulma mövsümü zirvəsinin son həftəsində bir neçə işarəyə çevrilmə gətirəcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, həyatı kəskin şəkildə dəyişdirəcək imkanlar və xəbərlər alacaqlar.

Buğa

Sentyabrın 18-dən başlayaraq siz pozitiv düşüncə tərzini inkişaf etdirməyə diqqət etməlisiniz. Bu gün Tərəzi bürcündə olan Merkuri hərəkətləriniz və hərəkətsizliyiniz arasında səbəb-nəticə əlaqəsini aydın görməyə kömək edəcək.

Hərəkət etmək motivasiyanız artacaq. Siz pula qənaət etməyə başlayacaqsınız və mükəmməl vaxtı gözləməyinizə ehtiyac olmadığını hiss edəcəksiniz.

Fiziki və zehni vəziyyətiniz gücləndikcə mənəvi enerjiniz artır, əlverişli imkanlar cəlb edir.

Qız bürcü

Qızlar şəxsi münasibətlərində xoş xəbərlər alacaqlar. Sentyabrın 19-da məhəbbət planeti Venera bürcünüzə daxil olmaqla sizi xüsusilə cəlbedici və qayğıkeş edəcək.

Bu dövrdə peşəkar və şəxsi münasibətlərinizi yaxşılaşdırmağa başlayacaqsınız. Astroloqlar rahatlıq zonanızdan kənara çıxmaqdan qorxmamağı, yeni tanışlıqlar əldə etməyi və dəyişikliklərə açıq olmağı məsləhət görürlər.

Yeni tanışlıqlar maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdırmağa kömək edəcək mühüm fürsətlər gətirəcək.

Balıqlar

Peşəkar həyatınızda sizi vacib xəbərlər gözləyir. Bu, layihələrə və tərəfdaşlığa dəyişiklikləri əhatə edə bilər. İnsanlar ideyalarınızla razılaşmağa başlayacaqlar ki, bu da sizə karyera statusunuzu yüksəltməyə imkan verəcək.

İş yerində aldığınız hər hansı yeni məlumata diqqət yetirin. Yeni imkanlar açacaq.

Balıqlar karyerasına yeni nəzər salmaq, yaradıcı həllər tapmaq və faydalı əlaqələr qurmaq fürsəti əldə edəcəklər.

