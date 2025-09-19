Kapello türk futbolçunu təriflədi

Dünya şöhrətli italyan məşqçi Fabio Kapello "Yuventus"un futbolçusu Kənan Yıldız haqda açıqlamalar verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, Kənan Yıldızı tərifləyib. Kapello bildirib ki, Kənan Yıldız karyerasına yeni başlasa da, istedadını nümayiş etdirir. Məşqçinin sözlərinə görə, bu ona həm klubda, həm də millidə fərqlənməyə imkan verir.
Kapello əlavə edib ki, Kənan Yıldız komandada qaldığı müddətcə "Yuventus" xoşbəxt olmalıdır. Kapello hesab edir ki, futbolçuya İngiltərə və İspaniyadan təkliflər artdıqca onu "Yuventus"da saxlamaq çətin olacaq.