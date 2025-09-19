Kapello türk futbolçunu təriflədi

Kapello türk futbolçunu təriflədi
20:20 19 Sentyabr 2025
205 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Dünya şöhrətli italyan məşqçi Fabio Kapello "Yuventus"un futbolçusu Kənan Yıldız haqda açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Kənan Yıldızı tərifləyib. Kapello bildirib ki, Kənan Yıldız karyerasına yeni başlasa da, istedadını nümayiş etdirir. Məşqçinin sözlərinə görə, bu ona həm klubda, həm də millidə fərqlənməyə imkan verir.

Kapello əlavə edib ki, Kənan Yıldız komandada qaldığı müddətcə "Yuventus" xoşbəxt olmalıdır. Kapello hesab edir ki, futbolçuya İngiltərə və İspaniyadan təkliflər artdıqca onu "Yuventus"da saxlamaq çətin olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Zirə” liderliyə yüksəldi

“Zirə” liderliyə yüksəldi

19 Sentyabr 2025 21:53
"İmişli" "Karvan-Yevlax"a qalib gəldi -

"İmişli" "Karvan-Yevlax"a qalib gəldi - Premyer Liqa

19 Sentyabr 2025 19:58
Azərbaycanın iki klubu 1/4 finala yüksəldi -

Azərbaycanın iki klubu 1/4 finala yüksəldi - ÇL

19 Sentyabr 2025 19:05
Azərbaycanlı güləşçi erməni rəqibini məğlub etdi

Azərbaycanlı güləşçi erməni rəqibini məğlub etdi

19 Sentyabr 2025 18:45
Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA lisenziyaları təqdim edilib

Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA lisenziyaları təqdim edilib

19 Sentyabr 2025 16:04
Ulduz futbolçu qərarını verdi -

Ulduz futbolçu qərarını verdi - Arda detalı diqqət çəkdi

19 Sentyabr 2025 10:43
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Zirə” liderliyə yüksəldi

19 Sentyabr 2025 21:53

Kəlbəcərə dolu düşdü

19 Sentyabr 2025 21:47

Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gəldi

19 Sentyabr 2025 21:07

İçərişəhərdə Cənubi Qafqazın ən böyük Kvest Çempionatı keçirildi

19 Sentyabr 2025 20:34

Təranə Məmmədova işdən çıxarıldı

19 Sentyabr 2025 20:27

Kapello türk futbolçunu təriflədi

19 Sentyabr 2025 20:20

Neftin qiyməti düşsə, müharibə bitəcək? -

19 Sentyabr 2025 20:17

Bu gün biz tam suveren dövlətik -

19 Sentyabr 2025 20:10

"İmişli" "Karvan-Yevlax"a qalib gəldi -

19 Sentyabr 2025 19:58

"Antiterror əməliyyatı nəticəsində milli maraqlarımız tam təmin olundu” -

19 Sentyabr 2025 19:56