Putin Qərbi hədələdi

Bizim istənilən təhlükəyə sözlə deyil, hərbi və texniki vasitələrlə cavab vermək imkanımız var.
Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə görüşdə belə açıqlama verib. O bildirib ki, Qərb ölkələri əvvəllər də münasibətləri sarsıdan davranışlar sərgiləyiblər. Putinin sözlərinə görə, Qərb ölkələrinin davranışları nəticəsində nüvə silahına malik dövlətlər arasında konstruktiv münasibətlər, əməkdaşlıq, ikitərəfli və çoxtərəfli dialoqun əsasları xeyli sarsılıb. Putin orta və yaxın mənzilli raketlərin yerləşdirilməsinə qoyulan moratoriumun geri götürüldüyünü bəyan edib.
Putin bu həmlə ilə ABŞ istehsalı və digər Qərb istehsalı olan oxşar silahların Avropa və Asiya-Sakit okean regionlarında yerləşdirilməsi ilə bağlı proqramlara adekvat cavab verdildiyini ifadə edib.