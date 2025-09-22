​Fransa Fələstin dövlətini tanıdı

​Fransa Fələstin dövlətini tanıdı
23:43 22 Sentyabr 2025
222 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Fransa Fələstin dövlətini tanıyıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nyu-Yorkda keçirilən Fələstinə dair iclasda açıqlama verib. O bildirib ki, Yaxın Şərqdəki gərginliyin həlli iki dövlətli prinsipə əsaslanmalıdır. Makronunun sözlərinə görə, bölgədə sülh bərqərar edilməlidir. O, Qəzzadakı müharibənin davam etdirilməsinin heç bir əsasının olmadığını bəyan edib. Fransa lideri bölgədə sülh təmin edildikdən sonra Parisin Fələstində səfirlik açacağını ifadə edib.

Qeyd edək ki, Fransa ilə Fələstini tanıyan dövlətlərin sayı 152-yə yüksəlib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Mahmud Abbas HƏMAS-la bağlı mövqeyini açıqladı

Mahmud Abbas HƏMAS-la bağlı mövqeyini açıqladı

23 Sentyabr 2025 01:15
BMT-də Ərdoğana qarşı təxribat edilib?

BMT-də Ərdoğana qarşı təxribat edilib?

23 Sentyabr 2025 00:25
Putin Qərbi hədələdi

Putin Qərbi hədələdi

22 Sentyabr 2025 23:17
Əhməd Şara Petreusla görüşdü

Əhməd Şara Petreusla görüşdü

22 Sentyabr 2025 22:05
Moskvaya irimiqyaslı hücum -

Moskvaya irimiqyaslı hücum - Partlayış səsləri eşidilir

22 Sentyabr 2025 21:09
Ərdoğan Fələstinlə bağlı çağırış etdi

Ərdoğan Fələstinlə bağlı çağırış etdi

22 Sentyabr 2025 19:17
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Mahmud Abbas HƏMAS-la bağlı mövqeyini açıqladı

23 Sentyabr 2025 01:15

"Qızıl top" mükafatının sahibi bəlli oldu

23 Sentyabr 2025 01:04

"Qalatasaray" növbəti qələbəsini qazandı -

23 Sentyabr 2025 00:42

BMT-də Ərdoğana qarşı təxribat edilib?

23 Sentyabr 2025 00:25

Bakıda yeni aeroport bu tarixdə açılacaq

23 Sentyabr 2025 00:04

Rafael İsgəndərov qızı ilə -

22 Sentyabr 2025 23:52

​Fransa Fələstin dövlətini tanıdı

22 Sentyabr 2025 23:43

Əhmədzadənin həyat yoldaşı kimdir? -

22 Sentyabr 2025 23:33

İlham Əliyev Corc Volkerlə görüşdü

22 Sentyabr 2025 23:20

Putin Qərbi hədələdi

22 Sentyabr 2025 23:17