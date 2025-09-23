BMT-də Ərdoğana qarşı təxribat edilib?

00:25 23 Sentyabr 2025
244 Dünya
Anar Türkeş
BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Fələstin məsələsi ilə bağlı keçirilən konfransda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışı zamanı diqqətçəkən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğanın çıxışının bir hissəsini eşitmək mümkün olmayıb. Ərdoğanın çıxışını zaldakı qonaqlara tərcümə edən tərcüməçilər də Ərdoğanın səsini eşitmədiklərini və buna görə də tərcümə edə bilmədiklərini ifadə ediblər. Ərdoğanın çıxışı televiziyalar vasitəsilə də canlı yayımlanıb. Eyni problem canlı yayımda da müşahidə edib. Türkiyə mediasının iddialarına görə, məsələ texniki problemdən irəli gəlməyib. Bunun Ərdoğana qarşı təxribat olduğu iddia edilsə də, rəsmi açıqlamada iddialar təkzib edilib.

Açıqlamada deyilir ki, qaydalara görə, çıxış müddəti 5 dəqiqə nəzərdə tutulub və bu vaxt yekunlaşdığı üşün səs dayandırılıb.

