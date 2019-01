Bu gün Bakı-2015 Avropa Oyunları çərçivəsində kişilər arasında qoşa səngər stendi yarışında qaliblər müəyyənləşib.

Trend-in məlumatına əsasən, yarışların yekunu üzrə rusiyalı Vitali Fokeyev birinci, macarıstanlı Riçard Boqnar ikinci, italiyalı Antonino Barilya isə üçüncü olub.

Milli.Az

