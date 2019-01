18+ filmlərin məşhur qadını 70 yaşlı əri ilə yataq kefindən danışdı: “Qorxuram...”

70 yaşlı Amerikalı milyonçu Harold Nesland ilə evlənən 18+ filmlərin qəhrəmanı Nong Nat ərinin cinsi aktivliyi artıran dərmanlar istifadə etdiyini etiraf edib. O, bundan narahat olduğunu da dilə gətirib.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu vaxta qədər bir çox fərqli kişi ilə münasibətdə olan N.Nat milyonçu həyat yoldaşının qəbul etdiyi dərmanlar səbəbindən münasibətdə olduqları vaxt öləcəyindən qorxduğunu deyib.

2012-ci ildə milyonçu ilə evlənən N.Nat artıq 18+ filmlərə çəkilmək istəmədiyini dilə gətirib. Ərini incitməmək üçün bir də o sektora qayıtmayacağını deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.