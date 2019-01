Prosineçki legionerlərdən imtina etdi

"Qətərlə oyun üçün təxminən 25 futbolçuya dəvət göndərmək niyyətindəyəm. Onlar yalnız ölkə çempionatında oynayanlar olacaq". Fanat.Az xəbər verir ki, bu sözləri millimizin baş məşqçisi Robert Prosineçki deyib.

“CBC Sport”a danışan xorvat mütəxəssis legionerlərə dəvət göndərməyəcəyini bildirib: "Yoldaşlıq görüşü olduğundan, legionerləri çağırmayacağam. Həm də çıxış etdiyi klublar onları çətin buraxsın. Məsələn, Ramil Şeydayevə dəvət göndərsəm, o, yeni klubunda 4 gün məşq prosesini buraxacaq və heyətə düşmə şansları azalacaq. Bu sözlər Dəniz Yılmaz, Eddi İsrafilov, Dmitri Nazarova da aiddi. Amma dəvət göndərəcəklərim arasında 2 yeni futbolçu olacaq. Hansı ki, onları heç vaxt millidə görməmisiniz".

Fanat.Az

