Dünyanın ən məşhur mesajlaşma şəbəkəsi Votsapda statuslar yoxa çıxıb.

Bu Votsapın "Story" yeniliyi ilə bağlıdır. Belə ki, tezliklə Vortsapda Snapçat və İnstaqramda olduğu kimi "Story" funksiyası aktiv olacaq.

İstifadəçilər 24 saat ərzində video, fotolarını status kimi paylaşa biləcəklər.(milli.az)

