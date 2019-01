Ötən gün saytların birində Afaq Bəşirqızının Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrından ayrılma xəbəri yayılmışdı.

Xəbərin doğruluğunu dəqiqləşdirmək üçün xalq artisti Afaq Bəşirqızı ilə əlaqə saxladıq.

Lakin görünür, onu bu məsələ xeyli əsəbləşdirib. Xalq artisti Metbuat.az-a danışarkən yayılan xəbərləri təkzib edib.

“Belə gic-gic suallarla məni narahat etməyin. Bu məlumat əsassızdır. Mən fəaliyyətimi hələ də davam etdirirəm”

Rəvan Nasiroğlu / Metbuat.az

