Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları təltif edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

"Report"un məlumatına görə, sənədə əsasən xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Xidmətinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Musayev Pərviz Kərim oğlu

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Nağıyev Vəli Nağı oğlu

“Miqrasiya orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Abdullayev Səmədağa Həmzə oğlu

Bədəlov Hüseyn Həsən oğlu

Ələsgərova Şəbnəm Şakir qızı

Əliyev Faiq Rəşid oğlu

Əliyev Ülvi Sakit oğlu

Hacıyeva Tamilla Elxan qızı

İsmayılova Aygün İlqar qızı

İsmayılova Xəyalə Eyvaz qızı

Quliyev Elfan Şakir oğlu

Mehdiyev İlqar İsmayıl oğlu

Məmmədov Elmar Adil oğlu

Məmmədov Orxan Səfər oğlu

Məmmədov Zakir Məhərrəm oğlu

Mirzəliyeva Gülnarə İbrahim qızı

Nurullah Munis Nazim oğlu

Paşayev Qiyas Əhəd oğlu

Şamilov Zəfər Ələddin oğlu

Vahabova Həmidə Cavid qızı.

Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin aşağıdakı əməkdaşlarına III dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri ali xüsusi rütbəsi verilib:

Abdullayev İsmayıl Əli oğlu – Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Miqrasiya proseslərini tənzimləmə baş idarəsinin rəisi

Qəhrəmanov Vahid Vaqif oğlu – Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Miqrasiya siyasəti və hüquqi təminat baş idarəsinin rəisi.

