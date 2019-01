Bakı. Trend:

İraqda baş vermiş iki partlayışda azı 11 nəfər ölüb.

Trend-in məlumatına görə, ölənlər arasında 4 polis əməkdaşı var.

Bildirilir ki, hadisə zamanı daha 20 nəfər xəsarət alıb.

