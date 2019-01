"Arsenal"la müqaviləsini 2 il müddətinə uzadan Arsen Venqer klubun yay fasiləsində transfer siyasəti barədə danışıb. Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, fransalı mütəxəsis bunları deyib:

"Bu yay maksimum 2-3 transfer edəcəyik. Qeyri-məhdud resurslara malik klublar kimi böyük həcmdə pullar xərcləyə bilmərik. Gəlin, unutmayaq ki, xərclənən pullar nəticə qazanmaq üçün kifayət etmir. Səs-küylü transferlər? Bu ifadə altında nəyin nəzərdə tutulmasına bağlıdır. Rob Holdinq, sizcə, səs-küylü transferdir? 40 milyon funta futbolçu alanda hamı bunu bəyənir. Məgər 2 milyon funt sərf edilən futbolçu kifayət qədər yaxşı ola bilməz?"

Milli.Az

