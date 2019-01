Dünyaca məşhur müğənni Beyonsun uşaqları sarılıq xəstəliyinə yoluxub.



Metbuat.az xəbər verir ki, keçən həftə dünyaya gələn əkizlərdə sarılıq tapıldıqdan sonra, onlar həkim nəzarətində saxlanılır.

Dilarə Zamanova



