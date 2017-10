ABŞ vətəndaşlığını almış britaniyalıya "Ağ ev"dən ABŞ-ın keçmiş prezidenti Barak Obamanın imzası ilə təbrik məktubu gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu haqda Independent qəzeti xəbər verir.

Qeyd edək ki, Barak Obamanın prezidentlik müddəti yanvarın 20-də bitib. Elə həmin gündə də ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Donald Trampın andiçmə mərasimi keçirilib.

