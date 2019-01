Depressiyaya düşməmək üçün bundan yeyin -SİYAHI

Bəzi qidaların insanda ruh yüksəkliyi yaratdığı sübut olunub.

Metbuat.az depressiyanın qarşısını alacaq qidaları təqdim edir.

Badam

Tərkibi maqneziumla zəngindir. O bədən üçün önəmlidir, çünki maqnezium əksikliyi depressiyaya və digər psixoloji problemlərə səbəb olur. Gündə 23 ədəd badam yeyərək ruh halınızdakı dəyişiklikləri görə bilərsiniz.

Şokolad

Təbii antidepresantdır. Eyni zamanda bədəndəki serotonin səviyyəsini artırır. Şokolad stress hormonlarının istehsalını yavaşladır və narahatlığın qarşısını alır. Depressiyanı müalicə etmək üçün hər gün bir parça şokolad yeyin.

Quşqonmaz

Depressiyaya səbəb olan aşağı folik səviyyəsini yüksəldir. Mənfi hisslərdən və düşüncələrdən xilas olmaq üçün evdə hazırladığınız yeməklərə quşqonmaz əlavə edin.

Somon balığı

Omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin olan soyuq su balıqlarından somon, depressiya ilə mübarizəyə yardımçı olur. Ümumilikdə, depressiyada olan insanların iltihabı azaldaraq normal beyin funksiyalarını dəstəkləyən Omeqa-3 yağ turşusu aşağıdır. Somonla yanaşı ton balığı, sardalya və s. kimi soyuq su balıqları da Omeqa-3 yağ turşusu ilə zəngindir.

Yumurta

Yumurta protein və digər qida maddələri ilə zəngindir. Bu da depressiya ilə mübarizədə çox təsirli qidadır. Yumurtaları qaynadılmış, omlet halında yeyə bilərsiniz.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

