Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Naxçıvanda bir qrup şəxsə “Əməkdar artist” fəxri adı verilib.

“Report”un xəbərinə görə, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Əsgərov Amil Əkbər oğlu, Əsgərov Səməd Elşən oğlu, Fərzəliyev Arzu İsmayıl oğlu, Həsənova Qəribə İbrahim qızı “Əməkdar artist” fəxri adına layiq görülüblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.