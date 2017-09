Dünyagörüşünüzü dəyişəcək 12 qəribə xəritə

Dünyada elə bilgilər var ki, onlar sözlərlə ifadə ediləndə, o qədər də qəribə səslənmir. Lakin onlara xəritədə əyani olaraq baxarkən fantastik bir reallıq ortaya çıxır.

Publika.az qeyri-adiliyi ifadə edən 12 xəritəni təqdim edir.

1. Dünyanın ən kimsəsiz və quruya ən uzaq olan adası: Nemo nöqtəsi

2. “Vətənin üçün savaşarsanmı” sualına müsbət cavab verən vətəndaşların faiz nisbəti

3. “Dünyada sülhə qarşı ən böyük təhdid olan ölkə hansıdır” sualına verilən cavabların bayraqlarla işarəsi

4. Qabardılmış kiçik dairənin içində yaşayan insan sayı bütün dünyada yaşayan insan sayından çoxdur

5. 1992-ci ildə bir sifariş gəmisindən tökülən 29 000 plastik ördəyin hansı il, harada okean sahilinə çıxdığını göstərən xəritə

6. Dünya əhalisinin 5%-i mavi rəngdəki bölgələrdə yaşayır. Eyni zamanda qırmızı bölgədə yaşayanlar da dünya əhalisinin 5%-ni təşkil edir.

7. Finlandiyadakı sauna-hamamların yerini göstərən xəritə

8. Heç bir okeanla qarşılaşmadan qurudan irəliləyə biləcəyiniz ən uzun yol

9. Həmin yol Liberiyada başlayıb Çində sona çatır

10. 2011-ci ildə Berlində baş verən velosiped qəzalarının mövqeləri

11. NASA-nın çəkdiyi, 2017-ci il fevral ayında baş verən yanğınlar

12. Everest dağına çıxa bilsəniz, görəcəyiniz mənzərə bu xəritədəki kimi olacaq

Zümrüd

