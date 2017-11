Adnan Oktarın gənclik fotosu GÜNDƏM OLDU - 29 yaşında... - FOTOLAR

Türkiyədə "A9" kanalının sahibi Adnan Oktarın "kediciklərindən" olan Yasemin Ayşə Kiris özünün sosial hesabından maraqlı fotolar paylaşıb.

Publika.az xəbər veri ki, o, "Burda siz 29, mən isə 18 yaşında idim" başlığı ilə Adnan Oktarın gənclik fotolarını paylaşıb. İmicində ciddi dəyişikliklər etməyən Adnan Oktarın fotoları internetdə sürətlə yayılıb və geniş müzakirələrə səbəb olub.

Xatırladaq ki, fotolar arasında Adnan Oktarın polislər tərəfindən saxlanıldığına dair görüntülər diqqət çəkib.

Könül Cəfərli

