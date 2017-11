Musa efirdə olduğunu unutdu - Canlı yayımda Təranəni öpdü... - FOTO

Dünən "5/5" verilişinin qonağı olan Musa Musayev canlı yayımda Təranə Qumralı öpüb.

Milli.Az xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Zaur Kamalın "Musa, hesab et ki, Təranəni ilk dəfə burada görürsən. Bir könüldən min könülə aşiq olursan. Gəlib ona evlilik təklifi edirsiniz. Onu indi edin" təklifini müğənni qəbul edib.

Oturduğu yerdən qalxaraq əlində gül dəstəsi ilə Təranə Qumralın qarşısında diz çökən Musa canlı yayımda onu öpməkdən də çəkinməyib. Həyat yoldaşını hər iki yanağından öpən müğənninin bu addımı tamaşaçıları təəccübləndirib. Zaurun "Yaxşı, efirdir, efirdir" xəbərdarlığına Təranə Qumral "Nə edirik ki?!" cavabını verib.

Verilişidən həmin kadrları təqdim edirik:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.