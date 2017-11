Şotlandiyadakı Starbucks şöbələrinin birinin ayaqyolusuna kamera yerləşdirən şəxsin fotosu yayılmışdı.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla bildirir ki, onun kimliyi bilinib. 31 yaşlı Anthony Dines adlı kişi tutulub.

Qeyd edək ki, həmin şəxs kameranı tavana yerləşdirərkən özü də videoya düşüb. Kamerada yüzlərlə şəxsin təbii ehtiyacını ödəyərkən çəkilən görüntüləri var.

Emin

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.