Bakı. 29 noyabr. REPORT.AZ/ Yəmənin cənubunda yerləşən Ədən şəhərində Maliyyə Nazirliyinin binası qarşısında avtomobil partladılıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü yerli sakinlərə istinadən "Reuters" məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar var.



